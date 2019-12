Apex Legends: Level-Update live, Pathfinder bekommt Star-Wars-Skin

EA und Respawn Entertainment haben ihren Battle-Royale-Shooter Apex Legends gestern mit dem großen Level-Update aktualisiert. Spieler erhalten neuerdings mehr Apex-Packs (Lootkisten) und steigen dank des neuen Fortschrittssystems bis auf Stufe 500 auf. Wir wollen all die Informationen nicht noch einmal wiederholen, alle Infos könnt ihr auch noch einmal im offiziellen Entwickler-Blog von EA nachlesen.

Was wir bisher nicht wussten ist, dass Respawn eine kleine Überraschung für Star-Wars-Fans vorbereitet hat. Nachdem sie uns in Star Wars Jedi: Fallen Order den kleinen Droiden BD-1 vorgestellt haben, dürfen sich alle Spieler, die sich bis zum 14. Januar im Spiel anmelden, über einen entsprechenden Skin für den Charakter Pathfinder freuen. Zu guter Letzt haben wir noch erfahren, dass Apex Legends mittlerweile einen eigenen Merch-Shop bekommen hat, in dem ihr Hoodies, Hemden, Reisebecher und solche Sachen bekommt.