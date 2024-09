Apex Legends Global Series Year 4 Championship findet in Japan statt

HQ

Respawn hat das Gastgeberland, die Stadt und den Austragungsort für den bevorstehenden Apex Legends Global Series Year 4 Championship festgelegt. Das große und wichtigste Event wird nach Asien gehen, um das riesige Turnier Ende Januar/Anfang Februar nach Sapporo, Japan, zu bringen.

Das Turnier wird zwischen dem 29. Januar und dem 2. Februar im Daiwa House Premist Dome ausgetragen und bietet einen Preispool von 2 Millionen US-Dollar, um den man kämpfen kann, und das Recht, in der Saison 2023/24 zum Champion gekürt zu werden.

John Nelson, Senior Director of Esports von EA Entertainment, sagte über die Entscheidung, nach Japan zu gehen: "Die ALGS hat eine riesige Community in Japan, und wir haben all die Kommentare gesehen, die uns gebeten haben, das Programm in das Land zu bringen, weshalb wir nicht aufgeregter sein könnten, das große Event in unserem Wettkampfkalender im legendären Daiwa House Premist Dome zu feiern."

Werden Sie sich die ALGS Year 4 Championship ansehen?