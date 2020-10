Apex Legends feiert Halloween mit Wallrunning und gruseligen Skins

Apex Legends teilt sich vieles mit Titanfall 2, doch zwei bestechende Merkmale unterscheiden die beiden Arbeiten vom Entwickler Respawn Entertainment voneinander: Es gibt keine Mechs und die Spieler können nicht an der Wand rennen. Glücklicherweise behebt das zurückkehrende Halloween-Event zumindest einen dieser Makel.

Das Studio wird am Donnerstag (dem 22. Oktober) die schaurigste Saison des Jahres in ihrem Battle-Royale-Shooter einleiten. In einem neuen Video wurde diese Woche ein neuer Spielmodus vorgestellt, in dem getötete Mitspieler als unsterbliche Schatten im Spiel bleiben, solange mindestens ein Mitglied der Truppe noch am Leben ist. Diese bereits gestorbenen Spieler bewegen sich deutlich flexibler über die Karte und neuerdings können sie sogar an den Wänden rennen.