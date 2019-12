AO Tennis 2 lässt euch zum Content Creator werden

Bigben Interactive und Big Ant Studios werden Anfang des neuen Jahres ein Tennisspiel veröffentlichen und damit das nicht untergeht, haben sie uns in der geschäftigen Vorweihnachtszeit ein weiteres Video von AO Tennis 2 präsentiert. Darin werfen die beiden Unternehmen einen Blick auf die Anpassungsoptionen, mit denen ihr die Stadien und natürlich euren Sportler individualisieren könnt. Es wird möglich sein, verschiedene Logos zu entwerfen, einen Avatar zu erschaffen und sogar Kleidung lässt sich in einem gewissen Rahmen designen. AO Tennis 2 ist ab dem 9. Januar auf dem PC erhältlich, ab dem 11. Februar startet das Spiel auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.

