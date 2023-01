Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird voraussichtlich unglaublich wichtig für die Entwicklung des MCU sein

HQ

Marvel-Filme fühlen sich im Allgemeinen ein wenig mangelhaft an, seit Avengers: Endgame die Infinity-Saga abgeschlossen hat. Aber Disney und Marvel Studios versuchen, das mit Ant-Man und The Wasp: Quantumania zu korrigieren, wenn es nächsten Monat debütiert.

Wie in einer Pressemitteilung (danke, The Direct) erwähnt, erklärt Stephen Broussard, VP of Production and Development bei Marvel Studios, dass der Film Filme wie Captain America: The Winter Soldier und Captain America: Civil War als Inspiration für die Schaffung von Momenten und die allgemeine Entwicklung der Handlung verwendet, die für die Zukunft des MCU wirklich wichtig sind.

"Wir sprechen über Filme wie 'Captain America: The Winter Soldier', in denen man den Fall von S.H.I.E.L.D. gesehen hat und es sich anfühlte, als hätte sich das gesamte MCU darauf eingestellt. "Captain America: Civil War" war ein weiterer Film, in dem man sah, wie Helden geteilt waren und in Lagern und Schlachtlinien gezogen wurden - es fühlte sich wirklich so an, als würde die Zukunft des MCU durch die Action dieses Films definiert werden. Uns gefiel die Idee, diesen Ant-Man-Film so wichtig und integraler Bestandteil des MCU zu machen."

So oder so, Ant-Man 3 hat eine Menge zu bieten, da es damit beauftragt wird, Phase 5 des MCU zu starten und dieses massive Franchise nach einer im Allgemeinen stabilen und flachen Phase 4 wieder auf Kurs zu bringen.