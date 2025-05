HQ

Paul Feig ist sicherlich schrecklich enttäuscht von dem Streit, der zwischen Blake Lively und Justin Baldoni über den Film It Ends With Us entstanden ist. Da der Konflikt ausgeartet ist und bald durch einen Prozess gelöst werden soll, hat auch die Vermarktung des hochaktuellenAnother Simple Favor Films einen großen Schlag erlitten, da die Hauptdarsteller kaum in Gesellschaft des jeweils anderen zu sehen sind. Another Simple Favor ist eine Fortsetzung des Thrillers A Simple Favor aus dem Jahr 2018, der von der Konzeption bis zur Premiere eine lange und kurvenreiche Reise hinter sich hat, aber jetzt ist er da.

Anna Kendrick ist das größte Kapital des Films.

Sieben Jahre sind vergangen, seit Stephanie, gespielt von Anna Kendrick, Emily Nelson, gespielt von Blake Lively, für den Mord an ihrem Vater und ihrer Zwillingsschwester und den Versuch, ihren Ehemann und sogar sie zu töten, angeklagt hat. Emily sitzt jetzt hinter Gittern und Stephanie hat ein Buch veröffentlicht, The Faceless Blonde, in dem beschrieben wird, wie Emily im Gefängnis gelandet ist, aber während einer Buchlesung taucht Emily plötzlich auf und erzählt uns, dass sie beide freigelassen wurden und dass sie in Italien heiraten wird. Die größte Überraschung ist, dass sie Stephanie als ihre Trauzeugin haben möchte.

Another Simple Favor gibt sich große Mühe, den Zuschauer ständig zu überraschen und neue Charaktere einzuführen, die das Drama noch komplexer machen. Als kurz vor der Hochzeit ein Mord geschieht, deutet alles auf Emilys Schuld hin, und sofort beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihr und Stephanie. Wie im Original ist auch der Charakter von Lively noch viel zu übertrieben und fühlt sich nie glaubwürdig an. Ich glaube eher, dass sie sich wie ein verzweifelter Versuch von Feig anfühlt, mysteriös und kontrollierend zu wirken. Aber nach einer Weile wird es fast parodistisch und ohne zu viel über die Überraschungen des Films zu sagen, sind sie für mich nicht überraschend. Another Simple Favor verwendet viel zu viel vom Vorgänger und fühlt sich daher selten originell oder spannend an.

Werbung:

Die Handlung wird durch die neu eingeführten Charaktere zu unfokussiert.

Das absolute Highlight des Films ist die Chemie zwischen Kendrick und Lively, die zwischen verspielt und bedrohlich oszilliert, so dass die Dialoge sehr gut geschrieben wirken. Leider wird das Drehbuch von ein paar neu eingeführten Charakteren belastet, die sich alle blass und vergesslich anfühlen, nicht zuletzt der 365 -Darsteller Michele Morrone, der in der Rolle von Emilys zukünftigem Ehemann eindeutig der Schlimmste ist, und der hier auch Teil der italienischen Mafia ist. Man könnte mehrere Teile von Feigs Film als selbstbewusst und sicher verteidigen, manchmal funktioniert es, aber zu oft fällt der komische Aspekt völlig flach und die Geschichte wird sowohl uninteressant als auch schwer ernst zu nehmen. Da die Hauptcharaktere gut geschrieben sind, ist es traurig, dass ihre Rollen gegen Ende fast zu Nebenrollen dezimiert werden.

Da die Atmosphäre zwischen Kendrick und Lively heute eher kühl wirkt, scheint die Wahrscheinlichkeit eines dritten Films eher gering, auch wenn das Ende die Bühne für mehr Mord und Intrigen bereitet. Für meinen Teil fühlt sich Another Simple Favor wie eine völlig sinnlose Fortsetzung an, die eigentlich überhaupt nichts Neues bietet. Ich war auch vom Vorgänger nicht ganz überzeugt, aber zumindest fühlte er sich relativ reduziert an, da er sich auf die beiden Hauptcharaktere konzentrierte, während der Nachfolger dieses Konzept mischte und gleichzeitig versuchte, Agatha Christie zu spielen. Das Ergebnis ist ein sehr unbefriedigender Thriller, der nie das Licht der Welt hätte erblicken dürfen.

HQ

Werbung: