HQ

Another Crab's Treasure wurde vom Team hinter dem satirischen Dungeon-Crawler Going Under entwickelt und fühlt sich an wie ein Aprilscherz, der zum Leben erweckt wurde. Es spielt in einem pulsierenden Unterwasserreich und entfernt sich von einem Ozean anderer Souls-likes, die in den letzten Jahren den Markt überschwemmt haben, wobei es einen skurrileren Ton besitzt und mit einer Bootsladung humorvoller Wortspiele vollgestopft ist. Nachdem das Spiel kürzlich auf einem Nintendo Indie World Showcase im Rampenlicht stand, ist es jetzt für Nintendo Switch, PC, PS5 und Xbox Series erhältlich.

HQ

In Another Crab's Treasure schlüpfst du in die Rolle eines niedlichen kleinen Einsiedlerkrebses namens Kril, dessen Tag auf den Kopf gestellt wird, nachdem ein "Kredithai" seinen Panzer konfisziert hat. Da Kril Schwierigkeiten hat, seine Steuern zu bezahlen, bleibt er ohne seinen wertvollsten Besitz zurück und muss den Ozean durchkämmen, um ihn wiederzufinden. Gefüllt mit mörderischen Krabben, stacheligen Kugelfischen und anderen tödlichen Krebstieren, findet sich Kril tief in einem Ozean von Schwierigkeiten wieder und muss um sein Überleben kämpfen.

Im Gegensatz zu typischen Souls-Likes (vor Elden Ring jedenfalls) ist Another Crab's Treasure viel offener in seinem Leveldesign und bietet mehr Freiheit bei der Erkundung. Auf deiner Reise wirst du durch Seetangwälder, Korallenriffe und Sandburgenstädte krabbeln. Diese Freiräume

Hilf mit, Frustration zu vermeiden, wenn du nicht weiterkommst, da du dich jederzeit abseits der ausgetretenen Pfade bewegen und dringend benötigte Grinds erledigen kannst. Auch das Jump'n'Run hat hier einen größeren Stellenwert und es gibt ein deutlicheres Gefühl der Vertikalität der Levels. Kril kann sich für eine begrenzte Zeit durch das Wasser bewegen, auf Schwämmen hüpfen und mit Angelschnüren in entfernte Gebiete angeln.

Werbung:

Im Kampf fühlen sich die Dinge jedoch vertraut an, da du deine Gegner studieren, ihren Angriffen ausweichen und sie bestrafen musst, wenn die Zeit reif ist. Wenn du Feinde tötest, sammelst du auch Mikroplastik (das Souls -Äquivalent des Spiels), mit dem du Attribute wie Gesundheit, Resistenz und Schadensausstoß verbessern kannst. Du kannst auch bis zu drei verschiedene Gegenstände ausrüsten, um deine Werte zu verbessern, und diese können jederzeit gewechselt werden.

Kril kann Gegenstände, die auf dem Meeresboden weggeworfen wurden, als Hülle tragen, um sich vor den vielen verärgerten Meeresbewohnern zu schützen, denen du begegnen wirst. Von verlassenen Tennisbällen über Federbälle bis hin zu Schnapsgläsern – jede dieser Muscheln verfügt über individuelle Verteidigungswerte und Spezialfähigkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Die Getränkedose feuert zum Beispiel Blasen ab, die es dir ermöglichen, aus der Ferne anzugreifen, während die Teetasse deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert, damit du zusätzliche Schläge landen kannst.

Werbung:

Du kannst dich auch in deiner Hülle verstecken, um Schaden zu absorbieren, aber wenn du nicht aufpasst, musst du nach einem Ersatz suchen. Deine Granaten können zerbrechen, wenn du zu viel Schaden erleidest, aber du kannst leicht in eine andere springen, wenn du eine in der Nähe auf dem Boden findest. Der Wechsel zwischen den Granaten in der Hitze des Gefechts trägt dazu bei, dass sich der Kampf frisch anfühlt, und es gibt ein unglaubliches Gefühl der Gefahr, wenn man nackt auf der Suche nach einem neuen Zuhause umherirrt.

Ein weiterer Bereich, in dem Another Crab's Treasure erfolgreich ist, ist ein leicht zugänglicher Einstiegspunkt für ein ansonsten wirklich bestrafendes Genre. Wenn du während eines Bosskampfes scheiterst, hast du die Möglichkeit, direkt aus der Arena teleportiert zu werden, was dir viele mühsame Rückverfolgungen erspart. Es gibt auch eine Reihe verschiedener Barrierefreiheitsoptionen, auf die Sie zugreifen können, um beispielsweise das Gameplay zu verlangsamen und die Parierfenster zu vergrößern. Lustigerweise kannst du sogar eine Waffe spawnen, um Feinde mit einem Schuss zu erledigen, wenn du immer noch Schwierigkeiten hast.

Another Crab's Treasure taucht als erfrischende und skurrile Ergänzung zum oft intensiven und kryptischen Reich der Souls-like-Spiele auf. Seine Zugänglichkeitsoptionen machen es zu einem großartigen Einstiegspunkt für Neulinge, und Genre-Veteranen werden Unterschiede wie das Open-World-Design, den stärkeren Fokus auf Jump'n'Run und die vielen ausrüstbaren Granaten zu schätzen wissen. Wir würden es auf jeden Fall empfehlen, es auszuprobieren, wenn Sie auf der Suche nach einer einzigartigen Variante dieses hochgesättigten Genres sind.