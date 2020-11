Annapurna verschiebt The Artful Escape, Twelve Minutes und Last Stop auf 2021

You're watching Werben

In wenigen Wochen endet das aktuelle Kalenderjahr und die bevorstehenden Feiertage machen es für Unternehmen nicht leichter, Fristen begonnener Produktionen einzuhalten. Annapurna Interactive hat heute morgen gemeldet, das die Indie-Titel Twelve Minutes, The Artful Escape und Last Stop zusammen auf das nächste Jahr verschoben wurden. Das Trio sollte bislang zu einem nocht näher bestimmten Termin im Winter 2020 veröffentlicht werden, doch keiner dieser drei Titel hat das Rennen gegen die Zeit gewonnen. In einem Beitrag auf Twitter heißt es jedoch, dass sich all diese Projekte auf dem Weg zum Abschluss befänden und nun vor allem poliert werden sollen. Allzu lang werden wir auf die geballte Indie-Power also hoffentlich nicht warten müssen.

