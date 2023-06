Annapurna kündigt Blade Runner 2033: Labyrinth an

Im Rahmen des Annapurna Interactive-Showcase gestern Abend enthüllte der Publisher eine Sammlung neuer Indie-Titel, an denen gearbeitet wird, und gab uns Einblicke in das Gameplay einiger bereits angekündigter Projekte. Aber um das Ganze abzurunden, lüftete die Spielefirma offiziell den Vorhang für das erste Projekt, das von ihrem hauseigenen Team entwickelt wird, nämlich Blade Runner 2033: Labyrinth.

Die Enthüllung erfolgte in Form eines CGI-Trailers, der nicht wirklich allzu viele Informationen über das Spiel preisgab. Was wir jedoch von der Steam-Seite wissen, ist, dass der Titel zwischen den Ereignissen des ursprünglichen Blade Runner und Blade Runner 2049 angesiedelt sein wird und dass er nach dem Black Out spielt und Sie in die Lage eines Blade Runner versetzt, der in einer Welt ohne Replicants übrig bleiben, um zu jagen.

Dies wird das erste offizielle Blade Runner-Spiel seit 25 Jahren sein, und uns wurde gesagt, dass wir in den kommenden Monaten weitere Informationen über den Titel erwarten können.

Bis dahin könnt ihr euch unten den Trailer zu Blade Runner 2033: Labyrinth ansehen, bevor das Spiel irgendwann in der Zukunft auf PC und Konsolen debütiert.