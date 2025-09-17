Annapurna Interactive veranstaltet nächste Woche ein Showcase

HQ

Es war bereits ein sehr arbeitsreicher Sommer und es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass sich die Spielewelt verlangsamt. Dieser September war verrückt, mit großen Veröffentlichungen, die häufig veröffentlicht wurden, und großen Shows, die man sich ansehen kann, etwas, das sich erst nächste Woche fortsetzen wird, wenn Tokyo Game Show stattfindet und Xbox eine Übertragung veranstaltet.

Es kursieren Gerüchte, dass auch ein von PlayStation gehostetes State of Play stattfinden wird, aber da wir noch keine offizielle Bestätigung an dieser Front gesehen haben, ist es vielleicht am besten, unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was wir absolut wissen, was passieren wird.

Annapurna Interactive wird im Rahmen von Tokyo Game Show einen Showcase veranstalten. Es wird nächste Woche passieren, am Mittwoch, den 24. September, für uns in Europa, zur gottlosen Stunde von 1:00 Uhr BST/2:00 Uhr MESZ.

Was die Show betrifft, die man von dieser Show erwarten kann, so werden "drei neue Spiele von den Entwicklern Yarn Owl, Iridium Studios und Marumittu Games" vorgestellt, und um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was kommen wird, schaut euch den Teaser-Trailer für den Showcase unten an.