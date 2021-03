Animierter Trailer erzählt Outriders' Hintergrundgeschichte

You're watching Werben

Wer sich bereits ein bisschen mit Outriders beschäftigt hat, dem neuen Deckungs-Shooter von People Can Fly, der weiß, dass unsere Zukunft nicht gerade rosig aussieht. Die Menschen sind gezwungen, ihren geliebten Heimatplaneten zu verlassen, um ein neues Zuhause zu finden. Beim Transport kam es jedoch zu unerwarteten Problemen und nun ist unsere Rasse mysteriösen Kräften einer neuen Welt namens Enoch ausgeliefert.

In einem kurzen Video gibt Square Enix mehr Puzzle-Stücke aus der Hintergrundgeschichte von Outriders preis. Die Menge an Erklärungen, die man in 80 Sekunden Laufzeit unterbringen kann, ist aber natürlich überschaubar, also erwartet keine Erleuchtung. Am 1. April beantwortet euch das Spiel hoffentlich all eure offenen Fragen, sobald es auf PC, Playstation 4/5, Google Stadia, Xbox One und Xbox Series erscheint.