Anime Mortal-Kombat Legends: Scorpion's Revenge startet im April

Vor ein paar Tagen hatte IGN die Ehre, den ersten Trailer aus dem kommenden Mortal-Kombat-Animationsfilm namens Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge zu veröffentlichen. Mittlerweile hat sich auch Warner Bros zum Film bekannt und verraten, dass der Film am 12. April in digitaler Form veröffentlicht wird. Das Unternehmen bestätigt zudem, dass das physische Format (in 4K und HD) erst am 28. April startet. Einige Einblicke auf das Ergebnis gibt es unten im Trailer.

