Die Büchse der Pandora muss sich geöffnet haben. Zumindest ist das der Eindruck, den man hat, wenn man sich die digitalen Schaufenster ansieht, die vor gruseligen und blutigen Spielen nur so strotzen. Kurz gesagt, es ist eine gute Zeit für Fans von Horror. Wettbewerb bedeutet aber auch, dass Horrorspiele die Extrameile gehen müssen, um sich von der Masse abzuheben. Anglerfish von Danish Professional Villians schafft genau das, denn das Spiel steckt voller Überraschungen der unangenehmen, lustigen und nicht zuletzt brutalen Art.

Alles beginnt in einer dunklen Nacht in Mols Bjerge. Zusammen mit einer Gruppe von Freunden besuchst du einen Junggesellenabschied in einer düsteren und abgelegenen Bar, die ganze Gruppe maskiert und verkleidet als japanische Schulmädchen. Kurz gesagt, es gibt viele Horror-Tropen und eine ziemlich buchstäbliche Hölle bricht schnell los, als die Bar von blutrünstigen Vampiren überfallen wird. Der einzige Ausweg führt nun durch den Keller und eine Reihe gruseliger unterirdischer Tunnel, die sich wie eine giftige Schlange unter dem ostjütländischen Boden winden.

Trotz der makabren Elemente solltest du nicht erwarten, dass du dich aus der Hose erschreckst. Jump Scares sind so ziemlich der einzige Trick im Horrorbuch, den Anglerfish nicht verwendet, und mit einer Third-Person-Perspektive von oben werden die brutalen und verstörenden Feinde meist auf Distanz gehalten. Während der Spieler verschont bleibt, hat unser armer Protagonist nicht so viel Glück. Die Feinde sind zahlreich und schnell, und es kann manchmal etwas hektisch werden, dank einiger starker, auf Schwung basierender Steuerung. Es ist nicht Hotline: Miami, denn zum Glück ist es nicht allzu schwierig, die meisten Vampire mit Hilfe deiner mächtigen und zuverlässigen Schrotflinte noch ein paar Schichten tiefer in die Unterwelt zu schicken.

Trotzdem wirst du (wie das Spiel selbst warnt) viele, viele, viele Male in den Staub beißen. Und dann sind da noch die Überraschungen. Feinde neigen dazu, an neuen Orten aufzutauchen, Rätsel, die du bereits gemeistert hast, ändern sich plötzlich, und manchmal tötet das Spiel deinen Charakter einfach, ohne dass du die geringste Chance hast, ihm auszuweichen. Das hat zur Folge, dass du viele Male von vorne anfangen musst – jetzt bewaffnet mit neuem Wissen, das dich ein bisschen weiter kommen lässt als beim letzten Mal. Aber Wissen ist so ziemlich das Einzige, was man mitnimmt. Im Gegensatz zu anderen Schurken, die deine Fähigkeiten oder die Umgebung ändern, um jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, kämpfst du dich immer durch die gleichen engen Korridore und verwendest dieselbe Waffe.

Anfangs könnte man vermuten, dass die vielen Tode eine Möglichkeit für den Entwickler sind, das Spiel künstlich in die Länge zu ziehen. Die Überraschungen sind aber auch positiver Natur. Ähnlich wie bei The Stanley Parable wird mit dem Spieler und seinen Erwartungen gespielt, und man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke wartet. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber oft überrascht einen das Spiel mit einer absurden Sequenz, einem plötzlichen Bosskampf oder sogar einem vorübergehenden Genrewechsel, den man wirklich, wirklich nicht kommen sah. Und auch wenn Anglerfish dich oft neckt, wird es nie wirklich bösartig. Es öffnen sich ständig neue Verknüpfungen, und wenn du zu lange feststeckst, bekommst du vielleicht ein Power-Up oder das Spiel löst einfach automatisch ein Rätsel für dich.

Ein kompletter Spieldurchlauf dauert etwa 3 Stunden und lässt dich ehrlich gesagt nicht viel klüger darüber zurück, was um alles in der Welt vor sich geht. Aber das macht nichts, denn die Geschichte des Spiels, die Kannibalen, psychologische Traumata und (wahrscheinlich) etwas mit Familientrauer zu tun hat, gleicht eher einem labyrinthischen Horrorkabinett als einem Kinobesuch. Das Spiel schlägt zwei zusätzliche Durchläufe vor, und obwohl es ziemlich beeindruckend ist, wie die Entwickler es schaffen, aus demselben Riff zu improvisieren (die Musik ist übrigens hervorragend), fühlen sich die zusätzlichen Durchläufe am Ende etwas länger an als das erste - obwohl sie deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen.

Anglerfish ist definitiv nicht jedermanns Sache. Das Spiel ist manchmal etwas masochistisch, und wenn Sie glauben, dass Spiele die ganze Zeit Spaß machen sollten, sollten Sie sich nach anderen Erfahrungen umsehen. Wenn Sie hingegen Spiele mögen, die Sie überraschen und mit Ihren Erwartungen spielen, ist dieses einzigartige Horrorspiel, das für vernünftige 8,50 £ im Einzelhandel erhältlich ist, auf jeden Fall einen Versuch wert.