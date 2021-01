You're watching Werben

Abonnenten vom Xbox Game Pass werden in den nächsten zwei Wochen weitere Spiele in ihrer kostenpflichtigen Online-Bibliothek vorfinden. Microsoft aktualisierte am gestrigen das Abonnement mit einigen neuen Titeln, darunter vor allem Indies. Das Angebot ist diesmal nicht sonderlich spannend, also habt ihr hoffentlich noch etwas anderes, das ihr in der Zwischenzeit spielen könnt.

Die folgenden Titel werden ab dem 15. Januar nicht länger im Game Pass enthalten sein: