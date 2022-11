Andor verwendet Coruscant-Sets aus der Prequel-Trilogie

HQ

Wenn Sie die ausgezeichnete Star Wars-Serie Andor auf Disney+ sehen, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, wie authentisch alles im Vergleich zu vielen anderen aktuellen Star Wars-Produktionen aussieht. Ein Grund dafür ist, dass Andor weniger auf CGI angewiesen ist als andere Projekte, und in einem kürzlichen Screenrant-Interview mit dem Visual Effects-Produzenten TJ Falls erklärt er genau, wie gründlich das Team ist, um die Dinge richtig zu machen.

Es stellt sich heraus, dass sie sogar Originalsets aus der Prequel-Trilogie verwenden, als sie den Planeten (und die Stadt) Coruscant erschufen:

"Es ist eine Kombination. Wir nutzen das, was wir aus den Prequels haben, in Bezug auf die Art und Weise, wie die Stadt angelegt wurde, mit dem Senat und wie das gebaut wurde. Nun, angesichts der Zeit, in der die Prequels gemacht wurden, bis heute, mussten wir die meisten dieser Stücke neu erstellen. Aber nicht alle. Einige von ihnen haben wir die Basismodelle genommen und sie in unser System aktualisiert, um den größeren Coruscant auszubauen. Es geht also ein bisschen darum, das, was wir in der Vergangenheit hatten, immer noch zu nutzen und es für unsere aktuelle Show in die Sicht der Stadt zu modernisieren."

Obwohl wir Coruscant noch nicht ganz in der Serie gesehen haben, ist es offensichtlich, dass die Dinge genauso aussehen werden, wie wir es in Erinnerung haben, da es buchstäblich die gleichen Sets sind, die in vielen Fällen verwendet werden.

