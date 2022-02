Änderung an Apples Datenschutzerklärung scheint Meta härter als erwartet zu treffen

HQ

Die Facebook-Mutterfirma Meta Platforms Inc. hat diese Woche eine Geschäftsprognose für das kommende Quartal veröffentlicht, die etwa 10 Prozent unter den Erwartungen von Wirtschaftsexperten liegt. Die Anleger werfen als Reaktion darauf Aktien ab, wodurch der Wert der Firma vom Mittwoch auf Donnerstag um satte 18 Prozent gesunken ist. Laut Aljazeera sei an der niedriger als erwarteten Prognose in erster Linie Apples neue Datenschutzpolitik verantwortlich, die es Nutzern erlaubt, die Verfolgung ihrer Online-Aktivitäten zu stoppen. Das erschwert es Unternehmen, ihre Zielgruppe zu durchschauen, wodurch Werbung in sozialen Medien für viele Firmen uninteressanter wird. Das wiederum trifft Facebook und Instagram erheblich.