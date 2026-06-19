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Einer der wunderbarsten Aspekte von Videospielen als kreativem Medium ist, dass sie mehr sein können als nur Unterhaltung. Wir verlieren uns oft so sehr in komplexes Gameplay, atemberaubende Grafik und künstlerische Leitung, flüssige und flüssige Darbietung und technisches Können, dass wir vergessen können, dass Videospiele dazu gemacht sind, eine Geschichte zu erzählen – und manchmal können diese Geschichten wichtig, herzzerreißend und emotional komplex sein. Das gilt sicherlich für TeararyHand Studios And Roger.

Dies ist ein sehr prägnantes, aber äußerst wirkungsvolles Spiel, das die Probleme einer Frau mit Demenz erforscht. Es ist eine Geschichte, die aus der Sicht dieser leidenden Frau erzählt wird, da sie versucht, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten, während ihre Erinnerungen durcheinander und fragmentiert werden, unvorstellbar verzerrt. Wir erleben ihr Leben durch verschiedene Phasen, die alle zu einer verwirrenden Mischung zusammengefügt sind, in der sie ihre Kindheit und ihren Vater mit der späteren Lebensphasen verwechselt und wie ihr Mann in diese Gleichung passt. Hier kommt der Name 'And Roger ' ins Spiel, da er sich auf einen unbekannten Mann bezieht, der sich in ihr Leben aufdrängt und in Wirklichkeit der Mann ist, in den sie sich verliebt hat, sich aber nicht mehr richtig vorstellen kann.

Wir erleben all diese verwirrenden und kollidierenden Momente und erleben, wie die Protagonistin Sofia darum kämpft, die Kontrolle über ihr Gedächtnis zu behalten, während verschiedene Stücke, Momente, Orte und Personen in Sequenzen ein- und ausblenden, die nur selten kohärent Sinn ergeben. Es ist eine wirklich rohe und schwierige Situation, in die man sich befindet, eine so brutale Krankheit zu erleben, die jemanden in Echtzeit verschlingt, und doch hört And Roger nicht damit auf, denn es gibt auch einen Einblick darin, wie Roger sich an Sofias Niedergang anpasst.

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Von seiner eigenen Frau seit vielen, vielen Jahren, die ihn nicht mehr erkannte, bis hin zu schuldbewussten Geständnissen darüber, wie er sie in Momenten der Schwäche behandelte, erhält die Erzählung als Ganzes – sowohl aus Sofias Ich-Perspektive And Roger erzählte Geschichten als auch aus emotionalen Ausbrüchen – einen Einblick in die Auswirkungen von Demenz auf einen Haushalt auf eine Weise, wie es nur wenige andere kreative Projekte schaffen.

Also ist es wieder roh und ehrlich, wirklich komplex und manchmal schwer zu ertragen, vielleicht noch mehr wegen der Interaktivität, die dieses Videospielformat bietet. And Roger mag ein Visual Novel sein, aber es bietet eine Vielzahl von Minispiel-ähnlichen Aktivitäten, die man bewältigen kann. Es gibt Puzzleaufgaben, die eher offensichtlich sind, wenn es darum geht, eine Erinnerung wieder zusammenzusetzen und Farbe und Leben zu einem Schlüsselmoment in Sofias Leben zurückkehren zu sehen, sowie Gedächtnisherausforderungen, bei denen man sich die Ehegelübde in der richtigen Reihenfolge merken muss, Bruchstücke, die das WunderAnd Roger von Sofias Zeit miteinander zeigen. Aber es gibt auch dunkle und überwältigende Aufgaben, sei es das hektische Öffnen einer verschlossenen Tür und das Entkommen aus einer nicht wiedererkennbaren, gesichtslosen Persona oder einfach das Zusammenkratzen grundlegender Teile einer größeren Erinnerung, um das Ganze zu verstehen. Vieles davon wird durch einfaches Klicken auf einen Knopf oder das Bewegen eines Cursors erreicht, also sprechen wir von sehr grundlegendem Gameplay-Design, aber man hat immer das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und irgendwo etwas einen daran hindert, die Person zu sein, die man sein sollte. So einfach es auch sein mag, nutzt TeararyHand das Gameplay, um seine narrative Vision auf unglaublich effektive Weise weiter zu vermitteln.

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And Roger ist kein komplexes Spiel und auch kein langes, tatsächlich ist es aus spielerischer Sicht ziemlich prägnant und grundlegend. Doch was TeararyHand Studio mit diesem Spiel ebenfalls erfunden hat, ist eine enorm wirkungsvolle und emotional komplexe Geschichte, die einen Eindruck hinterlässt, der weit länger ist als die ungefähr einstündige Laufzeit. Es ist nicht immer einfach, die Credits dieses Spiels zu erreichen, aber ich würde jedem Spieler trotzdem empfehlen, And Roger auszuprobieren, denn für einen so kompakten und erschwinglichen Titel bekommt man viel zurück, sowohl aus sentimentaler als auch bewegender Erfahrung.