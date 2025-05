Analyst: Sony wird voraussichtlich bald die PS5-Preise erhöhen

HQ

Nachdem Xbox kürzlich die Preise sowohl für seine Konsolen als auch für seine Spiele erhöht hat, wird nun erwartet, dass Sony mit Preiserhöhungen sowohl für die Playstation 5 als auch für das kommende Pro-Modell nachziehen wird. Analysten prognostizieren, dass der Preis um bis zu 100 bis 200 US-Dollar steigen könnte, was die Playstation 5 Pro zu einer der teuersten Konsolen machen würde, die jemals veröffentlicht wurden. Dies stammt von David Gibson von MST Financial, der schrieb:

"Die Preiserhöhung für Xbox X-Hardware um etwa 100 US-Dollar bedeutet wahrscheinlich, dass MSFT einen Teil der Zollkosten übernimmt. (Der chinesische Zoll beträgt 145 %, geht aber wahrscheinlich davon aus, dass er sich auf etwa 40 % normalisiert). Wird Sony das Gleiche tun und einen Gewinneinbruch hinnehmen? Unwahrscheinlich, PS5-Preiserhöhung wahrscheinlich 200+ US-Dollar in den USA im Mai."

Dies könnte bedeuten, dass die Pro-Version am Ende weit über 900 US-Dollar kosten könnte, und es wird erwartet, dass Sony auch seine Spielepreise – genau wie Xbox und Nintendo – auf 80 US-Dollar anheben wird. Sony hat diese Preiserhöhungen noch nicht offiziell bestätigt, aber angesichts des aktuellen Branchentrends scheint es wahrscheinlich, dass sie sie bald umsetzen werden.

Unsere Meinung? Ehrlich, es ist. Die Konsolenpreise auf über 900 US-Dollar zu drücken, ist lächerlich, vor allem, wenn wir immer noch mitten in Debatten über den Spielwert, die Müdigkeit des Live-Service und aufgeblähte Deluxe-Editionen stecken. Sicher, die Hardwarekosten steigen und die Zölle verkomplizieren die Dinge, aber es fühlt sich so an, als würden die großen Player das ganze Gewicht auf den Verbraucher abwälzen, ohne einen proportionalen Mehrwert zu schaffen.

Die PS5 Pro mag ein Kraftpaket sein – aber wenn sie nicht mit atemberaubenden Leistungssteigerungen oder Funktionen ausgestattet ist, sind 900 $+ schwer zu verkaufen. Vor allem, wenn Aktualisierungen der mittleren Generation früher ein Luxus und keine Notwendigkeit waren.

Interessieren Sie sich persönlich immer noch für die PS5 Pro zu einem solchen Preis?