Analyst: Microsoft kauft Activision Blizzard "wird Sony schwer schaden"

Bei Sony geht es richtig heiß her, wenn Microsoft Activision kauft Blizzard. Während dieser Woche haben wir gesehen, wie Sony Microsoft beschuldigt hat, möglicherweise PlayStation-Spiele zu sabotieren, indem es Fehler in Call of Duty gepatcht hat, und der PlayStation-Chef Jim Ryan sagte: "Ich will keinen neuen Call of Duty-Deal. Ich möchte nur Ihre Fusion blockieren"

Der berühmte Videospielanalyst Michael Pachter hat viele Male über dieses Thema gesprochen und kürzlich gesagt, er sei "zu 98% sicher", dass der Deal durchkommen wird. Jetzt ist er sehr offen darüber, welche Auswirkungen dies seiner Meinung nach auf Sony haben wird.

Als er Destins Podcast besuchte, wurde Pachter gefragt, ob Sony die Wahrheit sagt, dass dieser Deal einen negativen Einfluss auf ihre Fähigkeit haben wird, First-Party-Spiele wie God of War: Ragnarök zu machen, er antwortete, dass es ihnen "schwer" schaden wird:

"Dieser Deal wird Sony schwer schaden. Das schadet den Verbrauchern überhaupt nicht. Also ja. Dies ist, was Microsoft beweist, ist $ 15 pro Monat für Inhalte ist ein besseres Angebot als $ 500 im Voraus, $ 70 für den Inhalt und $ 5 pro Monat für Multiplayer.

Sony kann sich also entweder anpassen oder überfahren werden. Also, was wird mit diesem Game Pass passieren ... Ich denke, dass die Konsolen-Jungs wie Sony weiterhin lächerlich dumm sein werden und Microsoft weiterhin Vorteile geben werden, damit sie wachsen können.

Ich bewundere Microsoft, weil sie das sehen und es ausnutzen. Und denken Sie daran, am Ende des Tages kümmert sich Microsoft nicht um den Gewinn pro Spiel, pro Verbraucher. Sie kümmern sich darum, Game Pass von 25 Millionen Abonnenten auf 225 Millionen zu bringen."

Stimmen Sie Pachter zu, bedroht der Kauf von Activision durch Microsoft Blizzard das gesamte Geschäftsmodell der PlayStation?