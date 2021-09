Among-Us-Kostüm zu Halloween?

HQ

Kommenden Monat findet Halloween statt, deshalb könnte so manch einer von euch ja möglicherweise noch nach einem schaurigen Kostüm suchen. Wenn ihr an einer gemütlichen Grusel-Party teilnehmt, aber noch nicht wisst, was ihr bei dieser besonderen Gelegenheit anziehen sollt, dann hat der Spielzeughersteller Toikido eine interessante Empfehlung für euch.

Die Firma stellt Ganzkörperanzüge im Stil von Among Us für Kinder und Erwachsene her und bietet teambildende Maßnahmen für Crew-Mitglieder in den Farben Rot, Schwarz, Orange und Lila an. Die Kostüme sind aufblasbar und sie benötigen wohl vier AA-Batterien, um förmlich zu strahlen. Inklusive Versand bekommt ihr eines davon für 60 Euro von Amazon (kein Affiliate-Link).

Quelle: Nintendo Life.