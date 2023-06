Among Us wird in eine Zeichentrickserie umgewandelt

HQ

Ein weiteres Spiel wird in ein anderes Medienformat adaptiert. Der äußerst beliebte Social-Deduction-Titel von Innersloth, Among Us, wird wie eine animierte TV-Serie behandelt, wie Variety berichtet hat.

Die Show wird vom Schöpfer der Cartoon Network-Serie Infinity Train, Owen Dennis, geleitet, wobei die Show auch von Titmouse animiert wird, dem Studio, das Big Mouth und Star Trek: Lower Decks.

Was die Prämisse der Serie betrifft, so wird diese dem eigentlichen Spiel sehr ähnlich sein und sehen, wie Mitglieder einer Raumschiffbesatzung von einem formwandelnden Monster brutal ermordet werden, was dazu führt, dass die Besatzung zusammenarbeiten muss, um herauszufinden, wer der Imposter ist, bevor er zu viele Leben fordert.

Es wird nicht erwähnt, wann die Serie tatsächlich debütieren wird, aber in dem Bericht wird erwähnt, dass die Show von The Animation Guild und nicht von Writers Guild of America abgedeckt wird, was bedeutet, dass sie nicht von dem anhaltenden Streik betroffen sein sollte, der Hollywood sowie die Film- und Fernsehproduktion stört.