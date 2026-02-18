Among Us und Ace Attorney geraten erneut aufeinander, was Phoenix Wright ins Spiel der sozialen Deduktion bringt

HQ

Nach einer früheren Zusammenarbeit zwischen Capcom und dem Entwickler InnerSloth, bei der Among Us und Ace Attorney zusammenkamen, um Miles Edgeworth ins soziale Deduktionsspiel zu bringen, tun sich die beiden nun erneut für ein weiteres Crossover zwischen den beiden Spielreihen zusammen.

Diesmal bringt die Zusammenarbeit Phoenix Wright nach Among Us in Form von zwei Kosmetika für das Spiel, darunter Phoenix Wrights Haar und Phoenix Wrights Anzug. Das Spannende an diesem Crossover ist, dass die Kosmetika kostenlos sind und man sich nur vor dem 17. März um 18:00 GMT/19:00 MET bei Among Us anmelden muss.

InnerSloth beendet ihre Ankündigung mit: "Ihr werdet euch dem Geist der Gerechtigkeit verpflichtet (und hoffentlich besser darin, Alibis zu lügen) mit diesen neuen Fäden zu konstruieren."

Wirst du dir diese Ace Attorney-Leckereien holen?