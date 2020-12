Among Us täuscht Crew-Mitglieder nun auch auf Nintendo Switch

You're watching Werben

Innersloth hat gerade bekanntgegeben, dass Among Us noch heute auf der Nintendo Switch erscheint. Mittlerweile steht der Titel auch im Switch-eShop zum Kauf bereit, 4,29 Euro müsst ihr dafür zahlen. Mit den beiden anderen Versionen (PC und iOS/Android) ist die Switch-Fassung kompatibel. Obwohl Nintendo in ihrer Indie-World-Präsentation vor allem die neue Airship-Map hervorgehoben hat, wird die Karte nicht vor Anfang 2021 erscheinen, hieß es vergangene Woche auf den Game Awards.

