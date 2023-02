Among Us scheint sich mit Destiny 2 zu kreuzen

HQ

Es sieht so aus, als ob das nächste Spiel, das einige Destiny 2-Kosmetika erhält, InnerSloths soziales Deduktionsspiel Among Us sein wird. Wie kürzlich auf Twitter angeteasert, heißt es auf dem Bild: "Augen hoch, Crewmate", was ein Wortspiel mit Commander Zavala's ikonischem Schlagwort in Destiny 2 von "Eyes up, Guardian" zu sein scheint.

Während wir auf die Bestätigung und eine ordnungsgemäße Enthüllung dieses Crossovers warten, könnten wir mit dem letzten This Week at Bungie-Blogbeitrag vor dem Start von Destiny 2: Lightfall bald mehr hören und vielleicht sogar sehen, ob Among Us-Kosmetika in Destiny 2 ankommen werden, in ähnlicher Weise wie die Assassin's Creed und Fortnite Crossover der letzten beiden Saisons des Spiels angeboten.

So oder so, schaut euch das Teaser-Bild unten an und lasst uns wissen, welche Destiny 2-Charaktere ihr erkennen könnt.