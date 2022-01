Among Us lässt euch Kontakte bald von einer Freundesliste löschen

HQ

Innersloth, die Entwickler des beliebten Partyspiels Among Us, planen auch im neuen Jahr inhaltliche Aktualisierungen ihres großen Erfolgshits. In einem Artikel erfahren wir zum Beispiel, dass das Team momentan an einer Freundesliste arbeitet, mit der ihr euch leichter in Gruppen organisieren könnt. Die Entwickler deuten darüber hinaus Quality-of-Life-Verbesserungen an, die in erster Linie auf HUD-Anpassungen abzielen. Einen konkreten Termin für diese Änderungen gibt es noch nicht, doch es sei eine "Priorität" für Innersloth.

Among Us hat im November unterschiedliche Spielerrollen erhalten und diese Funktion wird von den Entwicklern in Zukunft weiter ausgebaut. Innersloth plant zudem neue Kooperationen mit anderen Firmen, da zum Beispiel der Killer "Ghostface" aus Scream im Spiel landen wird. Lassen wir die Pläne weiterer Mikrotransaktionen außer Acht, enthält der Beitrag nur wenige neue Informationen. Die Entwickler erinnern noch einmal daran, dass Nachrichten zum Among-Us-VR-Modus vorbereitet werden und dass der Download-Titel im Dezember 2021 überaus beliebt bei PS4- und PS5-Spielern war.