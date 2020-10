Among Us bleibt vorerst auf PC und Mobilgeräten

Innersloths altes Partyspiel Among Us ist vielen Menschen erst kürzlich aufgefallen, denn seit ein paar Wochen ist der Titel in aller Munde. Angesichts der großen Beliebtheit haben sich einige Spieler gefragt, ob das Game auch auf anderen Plattformen erscheinen wird. Chefentwickler Forest Willard erklärte in einem Livestream auf Twitch jedoch, dass Gespräche zur Unterstützung weiterer Plattformen erst jetzt begonnen haben. Among Us wird auf absehbare Zeit also vorerst weiterhin nur auf PC und Smartphones spielbar sein.

Innersloths Absichten haben sich bislang immer auf die Notwendigkeit beschränkt, "ein System für schnelle Kommunikation zu schaffen", antwortet Willard. "Es ist im Grunde genommen für zufällige [Begegnungen ausgelegt,] wie Rocket League. Ich weiß nicht, ob wir in der Lage wären, Sprachchat auf den Konsolen zu implementieren oder nicht."

In Among Us können sich Nutzer derzeit nur mit externen Programmen aushelfen, wenn sie nicht mit Maus und Tastatur kommunizieren wollen. Das Spiel in seinem jetzigen Zustand auf die Konsole zu portieren, wäre daher eher problematisch, obwohl Freunde ja über die konsoleninternen Party-Funktionen miteinander sprechen könnten.

Quelle: Gamespot.