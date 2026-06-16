AMG aktualisiert Mercedes-SUVs mit neuem V8

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Die AMG-Sparte von Mercedes hat einen brandneuen V8-Motor angekündigt, den sie in den überarbeiteten GLE 63 S und GLS 63 S einbauen werden. Es handelt sich zudem um einen win-turbogeladenen 4,0-Liter-V8 mit Flatplane-Kurbelwelle, der einen Motor ersetzt, der AMG-Versionen seit über einem Jahrzehnt antreibt.

"Flat-Plan-Crank"-Motoren werden typischerweise mit Supersportwagen von Ferrari oder McLaren assoziiert. Das Design ermöglicht es dem Motor, freier zu drehen und den Abgasfluss zu verbessern, was oft zu schnellerer Gasreaktion und höherer Leistung führt

Im GLE 63 S leistet der neue Motor 620 PS, während der größere GLS 63 S 640 PS erhält.

Die aktualisierten Modelle können Sie unten sehen.