AMD bringt eine neue CPU auf den Markt

HQ

AMD ist berühmt dafür, bei der Ankündigung von Neuigkeiten groß rauszukommen, und die diesjährige Computex ist nicht anders.

Während KI-CPUs, die mit der CoPilot-Plattform arbeiten, und die Verwendung von NPUs im Fokus standen, gibt es für Gamer einige etwas wichtigere Dinge, die neue 9000er-Serie von CPUs, die auf der neuen Zen 5-Plattform basieren.

IPC oder Anweisungen pro Zyklus ist die ultimative Leistungszahl, die man sich ansehen sollte. AMD hat es noch einmal geschafft, diese Zahl zu erhöhen, was mehr rohe Rechenleistung gegenüber ansonsten identischen CPUs aus früheren Generationen bedeutet. In der Praxis bedeutet dies, dass es eine bessere Leistung erbringt, selbst wenn die Taktrate und die Anzahl der Kerne und Threads gleich bleiben, in einigen Fällen sogar bei geringerem Stromverbrauch.

AMDs neue 9000-Serie hat im Durchschnitt einen IPC-Uplift von 16 %, und das Topmodell Ryzen 9 9950X übertrifft den Intel 14900K, laut AMD könnten wir hinzufügen, aber bei einer TDP von nur 170 W, obwohl er 16 Kerne und 32 Threads hat, die alle mit 5,7 GHz laufen, während der 12-Kern-Takt mit 5,6 GHz Taktfrequenz 9900X eine TDP von nur 120 W hat. Die Zen 5-Plattform wird mit einem neuen Chipsatz namens 870X geliefert.

AMD verspricht, die AM5-Plattform für mindestens weitere drei Jahre zu unterstützen, und weist darauf hin, dass der AM4-Sockel immer noch unterstützt wird und neue CPUs erhält, obwohl er seit acht Jahren in Produktion ist.

Die Produkte werden bereits nächsten Monat auf den Markt kommen, und es wird erwartet, dass die Preise dem relativ gleichen Niveau wie die aktuellen Produkte der 7000er-Serie folgen werden.