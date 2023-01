AMC bestätigt Ende der Angst The Walking Dead und neue Spin-offs

HQ

AMC hat angekündigt, dass Fear the Walking Dead mit seiner kommenden achten Staffel enden wird, aber für Fans der Franchise sind einige neue Spin-offs auf dem Weg. In Bezug auf die früheren Nachrichten veröffentlichte AMC auch einige neue Werbebilder für die Spin-off-Serie Fear the Walking Dead.

Staffel 8 wird sieben Jahre nach dem vorherigen Finale anknüpfen und die Charaktere eine tyrannische Regel überwinden, um in einer besseren Welt zu leben. Dann, sobald das abgeschlossen ist, werden wir uns eine neue Phase von The Walking Dead ansehen.

Dazu gehören eine ganze Reihe von Spin-offs, darunter The Walking Dead: Dead City, in dem Lauren Cohan als Maggie und Jeffrey Dead Morgan als Negan versuchen, in einem isolierten Manhattan zu überleben. Dead City wird im Juni dieses Jahres beginnen, und ein Daryl-Spin-off, das sich auf Norman Reedus' Charakter in Frankreich konzentriert, wird bald darauf Premiere feiern.

Es gibt auch eine Serie, die sich auf Rick und Michonne konzentriert, aber das soll erst 2024 herauskommen. Trotz des Endes der Originalserie und nicht so viel allgemeinem Interesse wie einst scheint es nicht so, als ob das The Walking Dead-Franchise in absehbarer Zeit irgendwohin gehen wird.