Amazons God of War-Serie bleibt dem Ausgangsmaterial treu

Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon Studios, hat über die kommende God of War-Serie gesprochen und erklärt, dass sie "dem Quellmaterial treu bleiben wird. Vor kurzem wurde offiziell bekannt, dass Amazon eine Serie in Auftrag gegeben hat, die auf den nordischen Abenteuern von Kratos und Atreus basiert.

Seit dieser Ankündigung waren einige Fans gespannt, wie eine Live-Action-Serie von God of War aussehen würde, während andere vorsichtig geblieben sind und sich entschieden haben, nicht sofort auf den Hype-Zug aufzuspringen.

In einem Interview mit Collider hat Vernon Sanders versucht, die Zweifel zu beseitigen, die einige an der Serie haben könnten, und bemerkte, dass sie den Spielen "unglaublich treu" bleiben und gleichzeitig "für sich allein überzeugend sein wird. "

Sanders verwies auch auf frühere Amazon-Hits wie The Boys und Invincible als Erinnerung daran, dass das Studio gute Anpassungen vornehmen kann. Mit Cory Barlog von God of War aus dem Jahr 2018 als ausführendem Produzenten kann die Show hoffentlich den Erfolg der oben genannten Serie widerspiegeln, ohne aufzugeben, was die Spiele großartig gemacht hat.