Amazon-MMO New World um ein Quartal verschoben

Ursprünglich sollte Amazons MMORPG New World im kommenden Monat starten, allerdings meldete sich der Game Director des Spiels gestern in einem Videostatement zu Wort, um den Titel auf den 25. August zu verschieben. Die zusätzlichen drei Monate werden benötigt, um dem Online-Rollenspiel die nötige Politur zu verleihen. Da die Mitarbeiter von Amazon Game Studios mittlerweile ebenfalls im Home Office arbeiten, hat die Abteilung viel Zeit verloren und arbeitet unter den veränderten Lebensumständen leider auch nicht in voller Kapazität. Die Alpha-Server bleiben bis auf weiteres online, Ende Juli sollen Beta-Pläne in Kraft treten.

You watching Werben

Quelle: Amazon.