Amazon wird weitere 16.000 Arbeitsplätze abbauen

HQ

Amazon hat einen offiziellen Blogbeitrag veröffentlicht, der bestehende Gerüchte bestätigt. Sie machen 16.000 Mitarbeiter im Unternehmen überflüssig oder reduzieren Schichten, wie Beth Galetti, die Senior Vice President für People Experience und Technologie bei Amazon sagt.

Im Oktober wurden 14.000 Arbeiter entlassen, die es als organisatorische Veränderungen bezeichneten. Berichten zufolge kostete dies Amazon 1,8 Milliarden Dollar an Abfindung.

Amazon besteht darauf, dass sie keine regelmäßigen Mitarbeiter entlassen, sondern dass Amazon gegebenenfalls Anpassungen vornimmt.

Mitarbeiter haben dem Unternehmen zuvor vorgeworfen, KI ohne Input der Mitarbeiter einzuführen, mit entsprechenden Entlassungen.

Dies ist die zweite große Entlassung bei Amazon in den letzten Jahren, nachdem sie 2023 27.000 Stellen gestrichen haben. Mehrere Amazon-Projekte werden hauptsächlich in den USA betroffen sein, darunter Amazon Go und Amazon Fresh Supermärkte.

Amazon hat keine offiziellen Zahlen veröffentlicht, hatte aber im Jahr 2023 mehr als 1,5 Millionen Mitarbeiter.