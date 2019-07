Amazon listet Batman Arkham Collection für September

Update: Der Marketing-Manager Gaz Deaves von Rocksteady Studios hat VG24/7 bestätigt, dass diese Sammlung in der Tat im September nach Europa kommt.

Ursprüngliche Meldung: Einzelhändler, die Produkte frühzeitig in ihrem Katalog listen, sind nichts Neues und dass Amazon als gewaltiger Konzern häufig in solchen Nachrichten auftaucht, dürfte auch niemanden mehr überraschen. Das UK-Outlet des Versandhandels hat am Wochenende eine "Batman Arkham Collection" für September angekündigt, die wohl für PS4 und Xbox One erscheinen soll.

Laut der Produktseite werden die drei Spiele Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight am 6. September in dieser Gesamtedition erscheinen (von Batman: Arkham Origins war offenbar nicht die Rede). Laut Amazon versprachen die Entwickler "überarbeitete und aktualisierte Grafiken", bevor die Seite wieder gelöscht wurde. Gematsu hat sich das alles angeschaut, bevor es wieder offline genommen wurde, und beschreibt eine exklusive Steelbook-Verpackung, die GOTY-Version von Arkham Knight und ein PS4-exklusiven "Earth to Dark Knight"-Skin.

Die Arkham-Serie endete für den dunklen Ritter im Jahr 2015, seitdem sehnen sich ein paar Fans nach einem weiteren Spiel. Der erste Titel der Reihe ist in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden, es wäre demnach eine gute Gelegenheit, ein solches Paket zu veröffentlichen. Wie immer solltet ihr solche Meldungen aber mit der entsprechenden Vorsicht genießen, da uns keine offizielle Bestätigung vorliegt. Würdet ihr diese Batman-Geschichte noch einmal spielen wollen?

