Amazon Game Studios zeigt unheilvollen Trailer zum MMO New World

Das kommende MMORPG New World von Amazon Game Studios hat letzte Woche einen filmischen Trailer erhalten. Auf den diesjährigen Game Awards sahen wir die Insel Aeternum, auf der ein unheilvoller Fluch zu liegen scheint. Im Mai 2020 soll der Titel auf dem PC starten und Spieler auf diese fremde und feindselige Welt loslassen. Die MMO-Spieler sollen sich selbstständig zu Kompanien zusammenschließen und diese magische Version der Kolonialzeit gemeinsam erobern.

Amazon Game Studios verspricht Belagerungsschlachten gegen die Kräfte der Spielwelt und andere Kolonien mit bis zu 100 Spielern. In den "intensiven" Kämpfen kommen verschiedene Fähigkeiten zum Einsatz, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die Charakterentwicklung ist nicht an Klassen gebunden, Crafting ist ebenfalls enthalten. Im April nächsten Jahres soll eine Closed Beta für Vorbesteller stattfinden. Die ersten offiziellen Screenshots wirken vielversprechend: