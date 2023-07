Amazon enthüllt Invincible Staffel 2 Poster

HQ

Es gibt zwar eine ganze Reihe von bevorstehenden Projekten, die sich aufgrund der anhaltenden Hollywood-Streiks von ihren Auftritten auf der San Diego Comic-Con zurückziehen, aber eines, das sein Erscheinen bestätigt hat, ist die Invincible-Serie von Amazon.

Im Rahmen einer Ankündigung, bei der ein neues Poster für die zweite Staffel der Show enthüllt wurde, wurde bestätigt, dass die Serie morgen (oder am frühen Samstagmorgen in Europa) eine 20th Anniversary Panel, eine Prime Video Panel und eine Vorführung in Staffel 2 erhalten wird.

Darüber hinaus merkt IGN an, dass der Schöpfer von Invincible, Robert Kirkman, auf der Comic-Con sein und Teil des Panels von Staffel 2 sein wird.

Es gibt zwar noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für die zweite Staffel, aber wir erwarten sie bis Ende des Jahres.