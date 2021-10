Altersfreigabe für Deep Rock Galactic auf Playstation-Systemen

HQ

Der dänische Entwickler Ghost Ship Games und der schwedische Publisher Coffee Stain Publishing haben mit Deep Rock Galactic einen Riesenhit an Land gezogen. Das kooperative PvE-Mehrspielerspiel wirft vier Weltraumzwerge in prozedural generierte Höhlensysteme mit zerstörbaren Umgebungen, in denen sie sich gegen Feinde verteidigen müssen. Nach langer Early-Access-Entwicklung wurde das Actionspiel im Mai 2020 offiziell auf PC und Xbox One veröffentlicht und nun scheint sich eine Playstation-Portierung anzubahnen.

Das Rating Board in Taiwan hat Deep Rock Galactic kürzlich auf den Plattformen Playstation 4 und Playstation 5 mit einer Altersfreigabe versehen. Bevor Spiele in bestimmten Bereichen der Welt erscheinen dürfen, werden sie von inhaltsanalytischen Untersuchungen erfasst und eingeordnet, deshalb sind solche Anlaufstellen eine durchaus solide Quelle, die uns im Vorfeld einer Ankündigung informiert. Wir gehen davon aus, dass uns schon in Kürze eine formelle Ankündigung erwartet, doch offiziell kommentiert wurden diese Berichte bislang nicht.

HQ

Quelle: Gematsu, Play3.