Alles, was Sie über Luanniao: Chinas "Star Wars"-ähnlichen fliegenden Flugzeugträger wissen müssen

China hat ein futuristisches Konzept für einen raumgestützten Flugzeugträger vorgestellt, der unbemannte Kampfjets vom Rand der Erdatmosphäre aus aussetzen soll. Das Projekt, das als Luanniao bezeichnet wird, hat durch sein schieres Ausmaß und seine Ambition Aufmerksamkeit erregt und bei Verteidigungsexperten ernsthafte Zweifel geweckt. Wenn Sie sich fragen, worum es bei diesem Projekt geht, dann hier alles, was Sie über Luanniao wissen müssen.

Was ist der Luanniao?

Die Luanniao ist ein vorgeschlagenes Raumschiff, das durch ein von chinesischen Staatsmedien veröffentlichtes Konzeptvideo enthüllt wurde. Es erscheint als riesiges, dreieckiges, graues Schiff, eher Science-Fiction als konventionelle militärische Ausrüstung. Laut Peking würde es über den aktuellen Luftverteidigungssystemen operieren und als Startplattform für unbemannte Kampfflugzeuge dienen.

Wie groß wäre es?

Wenn sie gebaut wurde, würde die Luanniao jedes bestehende Kriegsschiff bei Kleinsten übertreffen. China behauptet, er würde etwa 242 Meter lang und 684 Meter breit sein, mit einem Startgewicht von etwa 120.000 Tonnen, weit über heutigen Flugzeugträgern oder Raumflugzeugen hinaus.

Was würde es tragen?

Staatliche Medien berichten, dass der Träger bis zu 88 unbemannte Xuan-Nu-Kampfjets entsenden könnte. Diese sollten keine leichten Drohnen sein, sondern schwerere, stealthfähige Flugzeuge, die Berichten zufolge Hyperschallraketen abfeuern können, während sie nahe der Grenze des Weltraums operieren.

Warum sagt China, dass es wichtig ist?

Eine solche Plattform operiert über Wettersystemen, Kampfjets und den meisten Boden-Luft-Raketen und könnte sich theoretisch über strategischen Zielen positionieren und von oben angreifen. Analysten sagen, dies würde China einen großen militärischen Vorteil verschaffen, insbesondere in Brennpunkten wie Taiwan und dem Südchinesischen Meer.

Warum sind Experten skeptisch?

Verteidigungsspezialisten bezweifeln, ob die erforderliche Technologie überhaupt existiert. Ein riesiges Fluggerät am Rand der Atmosphäre schweben zu lassen, würde beispiellose Antriebssysteme und enorme Treibstoffreserven erfordern. Die Platzierung in den Orbit würde neue Risiken mit sich bringen, darunter eine Verwundbarkeit gegenüber Weltraummüll und Anti-Satelliten-Waffen.

Wie sieht es mit Raketen und Startsystemen aus?

Um etwas in dieser Größenordnung zu starten, wäre eine schwere, wiederverwendbare Rakete erforderlich. China arbeitet weiterhin an wiederverwendbaren Startsystemen, hinkt aber weiterhin Jahre hinter der Einsatzfähigkeit zurück. Experten schätzen, dass Peking noch ein Jahrzehnt oder länger davon entfernt sein könnte, Systeme wie das von SpaceX zu erreichen.

Ist das Teil eines größeren Plans?

Ja. Das Luanniao befindet sich im umfassenderen Nantianmen-Projekt (Südliches Himmelstor) Chinas, das von der Aviation Industry Corporation of China geleitet wird. Die Initiative umfasst außerdem Konzepte wie den Baadi-Kampfjet der sechsten Generation, der für den Einsatz in nahe raumnahen Höhen entwickelt und 2024 öffentlich präsentiert wird.

Warum es jetzt ankündigen?

Analysten sehen das Timing als strategisch. Im Inland nährt das Projekt eine Erzählung von technologischer Führung und zukünftiger militärischer Dominanz. International signalisiert sie Ehrgeiz und vermittelt ein Bild von Fähigkeiten, die regionale Rivalen nicht erreichen können, selbst wenn die Plattform nie von der Zeichentafel verlässt.

Wann könnte es Wirklichkeit werden?

China behauptet, der Luanniao könnte in 20 bis 30 Jahren einsatzbereit sein. Die meisten Experten bleiben unüberzeugt und sehen es weniger als ein bevorstehendes Waffensystem, sondern mehr als langfristige Vision oder eine sorgfältig inszenierte Absichtsdemonstration...

