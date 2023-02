Alles, was beim gestrigen State of Play enthüllt wurde

HQ

Sony hat kürzlich seine erste State of Play-Präsentation für 2023 abgehalten, und es ist fair zu sagen, dass nach dem Xbox-Showcase, der mit dem Schattenfallen von Hi-Fi Rush endete, und der Nintendo Direct, die uns Metroid Prime Remastered gab, definitiv einige hohe Erwartungen an dieses Ereignis gestellt wurden. Finden Sie heraus, ob es diese Erwartungen erfüllt hat und was enthüllt wurde, als wir in alle gestern vorgestellten Spiele eintauchen.

Sony startete seinen State of Play mit Fokus auf die PS VR2. Dies war für sehr wenige eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass das neue VR-Headset gerade veröffentlicht wurde. Wir wurden mit fünf Spielen verwöhnt, die irgendwann in diesem Jahr auf die PS VR2 kommen, und sie sind wie folgt.

1. Nebellandschaften

In einer seltsamen, unterirdischen Gemeinschaft, die von einem giftigen Nebel bedroht ist, sieht der Debüttitel von Well Told Entertainment wie ein faszinierender VR-Shooter aus. Während du gegen seltsame Kreaturen kämpfst, die die Welt um dich herum bevölkern, wirst du am Ende einen Deal mit einer mysteriösen Figur namens The Stranger abschließen, die dir Segen und so viele Versuche gewährt, wie du brauchst, um ein großes Tier zu jagen. Mit gerade genug Intrigen, um es von einigen anderen VR-Shootern auf dem Markt zu unterscheiden, könnte The Foglands einer sein, den man sich ansehen sollte.

2. Green Hell - 2023

Green Hell ist ein Spiel, das seit 2019 verfügbar ist, aber seine VR-Veröffentlichung kam erst letztes Jahr zustande. Green Hell spielt in einem feindlichen Amazonas-Dschungel und ist ein Überlebensspiel, in dem du gezwungen bist, Wege zu finden, um zu überleben, wenn das einzige, womit du zuerst bewaffnet bist, ein Radio ist.

3. Synapse

Zuerst dachten wir, wir würden uns eine Art Death Stranding VR-Spin-off ansehen, als der Trailer von Synapse mit dem Spieler begann, der durch einen Strand aus schwarzem Sand ging. Wie The Foglands ist Synapse ein VR-Shooter, obwohl es scheint, dass es mehr als nur Schießereien im Herzen des letzteren gibt. Im Trailer, den wir in der linken Hand des Spielers sehen, steuern sie bestimmte Kräfte wie Telekinese, ähnlich wie Arkanes Deathloop.

4. Reise zur Stiftung

In einem Spin-off der beliebten Foundation-Buchreihe von Isaac Asimov ist Journey to Foundation ein Science-Fiction-VR-Spiel, das auch Schießelemente in Kombination mit einigen Gadgets enthält, die Sie im Kampf unterstützen können, aber es scheint auch in diesem Spiel einen starken Fokus auf die Erzählung zu geben. Sie müssen laut der Beschreibung des Ankündigungstrailers des Spiels durch "eine Galaxie im Chaos" navigieren und "eine schreckliche Wahrheit aufdecken, die die Geschichte verändern könnte".

5. Before Your Eyes

Before Your Eyes ist ein BAFTA-prämiertes First-Person-Spiel, das jedem, der nur den Trailer betrachtet, zunächst seltsam erscheinen wird. Nach der Veröffentlichung im Jahr 2021 wurde das Spiel jedoch aufgrund seines starken Storytellings von den Kritikern hoch gelobt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Titeln, die für die PS VR2 enthüllt wurden, ist Before Your Eyes kein Shooter, sondern bietet dir eher einen "Spiel als Erlebnis"-Spielstil, während du daran arbeitest, die Wahrheit hinter der verlorenen Seele aufzudecken, als die du spielst.

Destiny 2: Lightfall - 28. Februar 2023

Nach der Enthüllung dieser fünf Titel hat sich Sony für den Rest der Präsentation von VR entfernt und uns einige neue und interessante Titel gezeigt, die für PlayStation erscheinen. Das nächste Spiel, das gezeigt wurde, war Destiny 2s neueste Erweiterung, Lightfall, die vor ihrer Veröffentlichung nächste Woche einen neuen Launch-Trailer erhielt. Während wir in diesem neuen Trailer nicht viel Gameplay bekommen haben, haben wir eine Menge Action gesehen, die die neueste Geschichte im Destiny-Universum aufbauscht, da der Reisende wieder einmal bedroht ist.

Tchia - 21. März 2023

Wir entfernten uns von der galaxienzerstörenden Action und nahmen als nächstes eine viel entspanntere Wendung, als ein neuer Trailer uns einen weiteren Blick auf die beruhigende Sandbox-Erfahrung gab, die Tchia ist. Wir haben hier nicht nur etwas Gameplay bekommen, sondern auch herausgefunden, dass Tchia in den Spielekatalog für PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten kommen würde, wenn er am 21. März 2023 erscheint.

PlayStation Plus-Spiele - März 2023

Wir haben uns dann die Spiele angesehen, die nächsten Monat für PS Plus erscheinen. Ab dem Essential-Tarif erhalten Abonnenten Zugriff auf Battlefield 2042, Minecraft Dungeons und Code Vein. Im Spielekatalog werden wir bald Immortals: Fenyx Rising, Ghostwire Tokyo, Rainbow Six: Extraction, Uncharted: Legacy of Thieves Collection und die oben genannten Tchia ebenfalls.

Humanity - Mai 2023

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, ein spiritueller Hund zu sein, der riesige Schlangen von Menschen kontrolliert, während sie scheinbar auf die Entrückung zugehen? Nein? Ich auch nicht, aber Humanity sieht trotzdem nach einem unglaublich faszinierenden Spiel aus. Was wie ein ziemlich einfacher Puzzletitel aussieht, sieht bereits so aus, als hätte er viele Ebenen, da Sie auch verhindern müssen, dass Ihre riesige Reihe von Menschen von den mysteriösen Anderen angegriffen wird, was als riesige Schlachten enden kann. Humanity hat auch einen eigenen Level-Builder und PS VR2-Funktionalität, so dass es scheint, dass es hier viel zu entpacken gibt.

Goodbye Volcano High - 15. Juni 2023

Goodbye Volcano High scheint das zu sein, was man bekommt, wenn man Life is Strange mit Guitar Hero mischt und einen Haufen gefiederter Dinosaurier einstreut. Goodbye Volcano High, ein narratives Spiel, das sich um eine Highschool-Gruppe von Freunden dreht, die auch eine Band zusammen haben, wurde ursprünglich im Juni 2020 angekündigt, aber später in diesem Jahr werden wir es endlich in die Hände bekommen.

Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections - 2023

Dieses Action-Kampfspiel kombiniert Schlüsselmomente aus dem Naruto-Manga mit seinem Gameplay und ist eine Hommage an die langjährige Rivalität zwischen Naruto und Sasuke, da Sie ihre epischsten Momente durch In-Game-Custcenes und Kämpfe noch einmal erleben können. Mit einem Trailer voller auffälliger Anime-Effekte und Geschrei scheint Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections am besten für diejenigen geeignet zu sein, die eine lange Geschichte mit und Liebe für die Manga-Serie haben.

Baldur's Gate 3 - 31. August 2023

Baldur's Gate 3 beginnt mit einem Monolog von J.K. Simmons, der im Spiel ein gruseliges Haar bekommen hat, und kombiniert die Tabletop-Welt von Dungeons & Dragons mit Top-Down-Gameplay im Diablo-Stil. Während es sich seit einiger Zeit in einer Beta-Form befindet, können wir uns nun endlich auf die Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 freuen, neben der Ankündigung der exklusiven PS5-Version.

Wayfinder - Demnächst

Nehmen Sie sich und Ihre Freunde mit in ein Fantasy-RPG in Wayfinder, mit dem Sie eine interessante Welt erkunden und schwierige Dungeons annehmen können. Du kannst diese Dungeons sogar modifizieren, um bessere Belohnungen zu erhalten, wenn du dich besonders stark fühlst. Die Beta-Phase von Wayfinder wurde auch als Teil des State of Play-Trailers enthüllt und beginnt am 28. Februar.

Street Fighter 6 - 2. Juni 2023.

Im Rahmen einer Doppelshow von Capcom auf dem State of Play-Event sahen wir drei Minuten Street Fighter 6-Gameplay neben der Enthüllung von drei weiteren Charakteren. Die erste Enthüllung war Fan-Liebling Zangief, der seine Pro-Wrestling-inspirierten Moves und seinen schlagkräftigen Kampfstil zeigte. Als nächstes wurde die Newcomerin Lily vorgestellt, die auch so aussieht, als könne sie einen Schlag einstecken, als sie Blanka demontierte. Der dritte und letzte Charakter, der gezeigt wurde, war Cammy, die in Street Fighter 6 ein anderes Aussehen hat, uns aber immer noch zusammenzucken lassen kann, wenn sie ihre Gegner verdreht, bis sie schnappen.

Resident Evil 4 - 24. März 2023

Das Resident Evil 4 Remake ist das neueste für die ikonische Serie und wohl auch das am meisten erwartete. Um uns einen weiteren Blick auf Leons überarbeitetes schreckliches Abenteuer zu geben, erhalten wir im neuesten Trailer einen guten Blick auf den Kampf, und einige weitere Details für das Resident Evil 4-Remake werden ebenfalls bestätigt, wie z.B. das Hinzufügen des Söldnermodus.

Suicide Squad: Kill the Justice League - 2023

Abgerundet wurde die State of Play-Präsentation durch 15 Minuten Gameplay und Informationen aus Rocksteadys neuestem Titel. Es gab ziemlich viel Vorfreude auf Suicide Squad: Kill the Justice League, aber es gibt definitiv eine Betonung auf das "war" hier, da es schien, dass Rocksteady und WB Games eine Art Wette darauf haben müssen, wie schnell sie den Hype um dieses Spiel entgleisen lassen können. Es lag an diesem Gameplay-Showcase, die Spannung noch einmal zu steigern, nachdem die Leute von den Live-Service-Elementen gehört hatten, die zu Suicide Squad: Kill the Justice League kamen, und doch rochen das Design und der Kampf nach Angemessenheit. Natürlich ist dies nur ein erster Blick und es gibt noch nicht wirklich genug Beweise, um in Panik zu geraten, aber wenn wir wieder einmal einem Inventarbildschirm ausgesetzt sind, der einen nie endenden Grind für die größten Zahlen und die hellsten Farben der Ausrüstung impliziert, erweckt dies kein Vertrauen.

Das war also der gestrige Stand der Dinge. Was erwarten Sie am meisten von der Veranstaltung?