Alle Teams haben sich an diesem Wochenende für die BLGS qualifiziert

Das mit Spannung erwartete BLGS-Finale findet an diesem Wochenende statt. In vier Regionen, in denen jeweils 100.000 US-Dollar zu gewinnen sind, kämpfen die besten und klügsten Teams in ihrer jeweiligen Region um einen Löwenanteil des Preisgeldes.

In jeder Region nehmen 20 Teams an dem Turnier teil, wobei APAC Nord und Süd am Samstag und die Regionen Amerika und EMEA am Sonntag gegeneinander antreten. Esports.gg haben eine nützliche Liste aller Teams, die gegeneinander antreten, nach Regionen zusammengestellt, die Sie sich unten ansehen können:

Nordamerika



Feuchter E-Sport



Kompliziertheit



Team Liquid



Stative



TSM



FURIA



NRG



Kredithaie (ehemals BLEED)



LeaveNoWitness



Virtus.pro



Hengste



100 Diebe



Tugend



Lila Slushee



Team Falken



Wolke9



Schläger



Leuchtkraft Gaming



Godz unter den Männern



Vergessenheit



EMEA



GoNext Esports



Allianz



Aurora Spiele



Atlas



Ethernal



Orglos und hungrig



BRG



FaZe Clan



Das vollständige Englisch



Verbotenes Spielen



GOLEM



Nephilim



Bleiben Sie gesund



SJP2



Nemesis



EXO Clan



Ninjas im Pyjama



Vortex CGO



Verstand



Dänisch



APAC Nord



FNATIC



Verrückter Waschbär



Rote Widder



Team Kartoffel



Virtuelles Athleten-Gaming



Meteor



TRETEN SIE IN KRAFT.36



LUSTIGE LOCO



BAKEMON



BIGハンギョドンブラザーズ2



RÄTSEL



Intensivstation



ABLEHNEN WINNITY KR



RRX



GO恭子.久美子.瑠美子!



GHS Profi



Lakaien



NOEZ FOXX



VortexWolf



Beeindruckend



APAC Süd