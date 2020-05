Alle Infos zu Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Um neue Spieler auf die bevorstehende Veröffentlichung von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition vorzubereiten hat Nintendo letzte Woche frisches Videomaterial zum Spiel veröffentlicht. In einem Clip werden uns die vielen Akteure dieses JRPG-Epos vorgestellt, in einem Overview-Trailer gibt es eine allgemeinere Einführung in die vielen Besonderheiten des (fast) zehn Jahre alten Wii-Titels.

Wir bekommen einen kleinen Einblick in die Heldentruppe, erfahren von ihrer Motivation und sehen kurze Ausschnitte dieser fantastischen Reise. Auch das Xenoblade-Kampfsystem wird genauer besprochen, da Nintendo sogar auf die fortgeschrittenen Fertigkeiten, wie Kettenangriffe und Kombos eingeht. Natürlich wird auch die Spielwelt von Xenoblade Chronicles vorgestellt, da die lebendigen Umgebungen bis heute ein Alleinstellungsmerkmal der Reihe sind.

Am 29. Mai könnt ihr in dieses unvergleichbare Abenteuer eintauchen, denn dann erscheint der Titel mit einem neuen Epilog in der Definitive Edition auf der Nintendo Switch. Auch dieses Zusatzkapitel wird im Video gesondert besprochen, da es neben der visuell überarbeiteten Erfahrung sicher der Hauptgrund für alte Fans ist, sich erneut mit diesem sehr langen Spiel zu beschäftigen. Wir sehen einige der neuen Begleiter, werden in das grundlegende Szenario eingeführt und bekommen ein paar vielversprechende Ausblicke des neuen Abenteuers zu Gesicht.

