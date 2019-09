Alle einsteigen: Train Simulator 2020 fährt nächste Woche auf Steam ab

Dovetail Games hat uns gestern verraten, dass Train Simulator 2020 am 19. September auf dem PC (Steam) einfahren wird. Die Zugsimulation enthält unter anderem die Strecke Nürnberg - Regensburg, mit der die Spieler in der Deutschen Bahn das Donautal erkunden können. Außerdem wird die englische Verbindung der South West Main Line zwischen Southampton und Bournemouth befahrbar sein und in Amerika die Norfolk-Southern N-Line.

Train Simulator 2020 bietet darüber hinaus weitere visuelle Optionen, mit denen die Spieler das Umgebungslicht, die Intensität der Sonne und das Sichtfeld anpassen können. Seht euch unten einen neuen Trailer der Zugsim an.