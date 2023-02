All Quiet on the Western Front gewann bei den BAFTA Film Awards

Obwohl es nicht auf dem gleichen Niveau wie die Oscars ist, sind die BAFTA Film Awards eine der größten Preisverleihungen des Jahres in der Filmindustrie. Die Show, die gestern Abend stattfand, sah eine ganze Reihe von Filmen und Einzelpersonen, die nominiert wurden, und während der große Gewinner des Abends All Quiet on the Western Front mit insgesamt sieben Auszeichnungen war, können Sie die vollständige Liste der Nominierten und Gewinner unten sehen, wobei die Gewinner fett hervorgehoben sind.

Bestes adaptiertes Drehbuch:

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell - Alles ruhig an der Westfront

Kazuo Ishiguro - Wohnen

Colm Bairéad – Das stille Mädchen (The Quiet Girl)

Rebecca Lenkiewicz - Sie sagte

Samuel D Hunter - Der Wal

Beste Nebendarstellerin:

Angela Bassett für Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - Der Wal

Kerry Condon - Die Banshees von Inisherin

Dolly de Leon - Dreieck der Traurigkeit

Jamie Lee Curtis - Alles überall auf einmal

Carey Mulligan - Sie sagte

Bester Nebendarsteller:

Brendan Gleeson – Die Banshees von Inisherin (The Banshees of Inisherin)

Barry Keoghan - Die Banshees von Inisherin

Ke Huy Quan - Alles überall auf einmal

Eddie Redmayne – Die gute Krankenschwester (The Good Nurse)

Albrecht Schuch - Alles ruhig an der Westfront

Micheal Ward - Reich des Lichts

Bester Film nicht in englischer Sprache:

Alles ruhig an der Westfront

Argentinien, 1985

Korsage

Entscheidung zu gehen

Das stille Mädchen

Bestes Casting:

Aftersun

Alles ruhig an der Westfront

Elvis

Alles überall auf einmal

Dreieck der Traurigkeit

Bester Schnitt:

Alles ruhig an der Westfront

Die Banshees von Inisherin

Elvis

Alles überall auf einmal

Top Gun: Maverick

Beste Kamera:

Alles ruhig an der Westfront

Der Batman

Elvis

Reich des Lichts

Top Gun: Maverick

Herausragendes Debüt eines britischen Autors, Regisseurs oder Produzenten:

Aftersun - Charlotte Wells (Autorin/Regisseurin)

Blue Jean - Georgia Oakley (Autorin/Regisseurin), Hélène Sifre (Produzentin)

Electric Malady - Marie Lidén (Regie)

Viel Glück für dich, Leo Grande - Katy Brand (Schriftstellerin)

Rebellion - Maia Kenworthy und Elena Sánchez Bellot (Regie)

Bester Animationsfilm:

Guillermo del Toros Pinocchio

Marcel die Muschel mit Schuhen

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

Rot werden

Bestes Originaldrehbuch:

Martin McDonagh - Die Banshees von Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Alles überall auf einmal

Tony Kushner, Steven Spielberg - Die Fabelmans

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Dreieck der Traurigkeit

Beste visuelle Spezialeffekte:

Alles ruhig an der Westfront

Avatar: Der Weg des Wassers

Der Batman

Alles überall auf einmal

Top Gun: Maverick

Bester Dokumentarfilm:

Alles, was atmet

All die Schönheit und das Blutvergießen

Feuer der Liebe

Moonage Tagtraum

Nawalny

Beste Filmmusik:

Alles ruhig an der Westfront

Babylon

Die Banshees von Inisherin

Alles überall auf einmal

Guillermo del Toros Pinocchio

Bester Ton:

Alles ruhig an der Westfront

Avatar: Der Weg des Wassers

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Bestes Kostümdesign:

Alles ruhig an der Westfront

Amsterdam

Babylon

Elvis

Frau Harris reist nach Paris

Das BAFTA-Stipendium:

Sandy Powell

Bester britischer Kurzfilm:

Die Ballade von Olive Morris

Bazigaga

Busmädchen

Ein Abdriften nach oben

Ein irischer Abschied

Beste britische Kurzanimation:

Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd

Mittlere Uhr

Ihr Berg wartet

Herausragender britischer Film:

Aftersun

Die Banshees von Inisherin

Brian und Charles

Reich des Lichts

Viel Glück für dich, Leo Grande

Lebend

Roald Dahls Matilda das Musical

Sehen Sie, wie sie laufen

Die Schwimmer

Das Wunder

Bestes Szenenbild:

Alles ruhig an der Westfront

Babylon

Der Batman

Elvis

Guillermo del Toros Pinocchio

Beste Regie:

Edward Berger - Alles ruhig an der Westfront

Martin McDonagh – Die Banshees von Inisherin (The Banshees of Inisherin)

Park Chan-wook - Entscheidung zu gehen

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Alles überall auf einmal

Todd Field - Tár

Gina Prince-Bythewood - Der Frauenkönig

Bestes Make-up und Haare:

Alles ruhig an der Westfront

Der Batman

Elvis

Roald Dahls Matilda das Musical

Der Wal

EE Rising Star Award:

Aimee Lou Holz

Daryl McCormack

Emma Mackey

Naomi Ackie

Sheila Atim

Bester Hauptdarsteller:

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell – Die Banshees von Inisherin

Brendan Fraser – Der Wal (The Whale)

Daryl McCormack - Viel Glück für dich, Leo Grande

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Leben

Beste Hauptdarstellerin:

Cate Blanchett - Tár

Viola Davis - Der Frauenkönig

Danielle Deadwyler für Till

Ana de Armas - Blonde

Emma Thompson - Viel Glück für dich, Leo Grande

Michelle Yeoh - Alles überall auf einmal

Bester Film:

Alles ruhig an der Westfront

Die Banshees von Inisherin

Elvis

Alles überall auf einmal

Tár