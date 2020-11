All Elite Wrestling verspricht ''bestes Wrestling-Spiel seiner Art''

Selbst wenn ihr Wrestling nicht weiter verfolgt, kennt ihr wahrscheinlich WWE. Doch das Franchise ist nicht mehr das, was es einmal war. Die Bewertungen der neuen Ableger werden von Jahr zu Jahr schlechter, immer mehr Fehler und Glitches machen sich im Ring breit. Was macht also ein Wrestling-Fan, wenn er sich spielerisch ein wenig vergnügen möchte?

Diese Antwort könnte schon bald All Elite Wrestling lauten. AEW wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht und wurde mit seinem Fokus auf gute Geschichten und vor allem gutes Wrestling, schnell zum Erfolg. Bereits zuvor bestätigte das Unternehmen, dass sie ein Videospiel basierend auf der Show entwickeln werden. Im Laufe des Wochenendes erfuhren wir nun zusätzlich, dass es sich dabei nicht um ein einzelnes Spiel, sondern viel eher um eine Reihe an Spielen handeln soll. Der Mitbegründer des Unternehmens, Tony Khan sagt dazu folgendes:

''Ich kann noch nicht all zu viel verraten. Wir machen mehrere Spiele. Wir arbeiten an mehr als nur einem AEW-Spiel und wir werden es auf mehrere Plattformen bringen. Wir werden verschiedene Arten von Spielen anvisieren und auf verschiedenste Interessen eingehen. Ich denke wir werden ein Spiel veröffentlichen, ein Konsolenspiel, dass das beste seiner Art werden wird. Wir freuen uns sehr. Wir haben noch einige Überraschungen für 2020 auf Lager. Ich kann noch nicht viel sagen, doch 2020 ist noch nicht vorbei. Die Show war wunderbar, doch das Jahr trägt immer noch einiges an Potenzial in sich.''

Khan erwähnte zudem, dass auch ein Wrestling-Manager in der Planung ist. Sollte Khan sein Wort halten, könnte AEW sich als Retter in Not für alle Fans von digitalen Wrestling-Spielen (und auch tatsächlichem Wrestling) entpuppen.

