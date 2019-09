Alkoholischer Trailer feiert bevorstehende Veröffentlichung von Afterparty

Die Oxenfree-Entwickler Night School Studios werden ihr nächstes Adventure Afterparty in der kommenden Woche auf PC (Epic Games Store), Xbox One, PS4 und Nintendo Switch veröffentlichen. In Sonys "State of Play"-Livestream wurde am Abend der offizielle Launch-Trailer für das Spiel präsentiert, darin sehen wir zwei Teenager, die kurz vor ihrem Abschluss einen tragischen Tod erleiden und sich wenig später in der Unterwelt wiederfinden. Um von dort zu entkommen, müssen sie den Teufel selbst übers Ohr hauen, glücklicherweise hat der eine Schwäche für alkoholische Getränke... Afterparty erscheint am 29. Oktober und klingt nach einer Menge Spaß.

