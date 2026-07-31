Alix E. Harrow äußert ihre "Sorge" darüber, wie Netflix die Geschlechter- und Rassenpolitik von The Everlasting in der kommenden Adaption angehen wird

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Letzten Monat kündigte Netflix Pläne an, Autorin Alix E. Harrows The Everlasting als Projekt für die Streaming-Plattform zu adaptieren. Das Originalbuch ist ein Fantasy-Roman, der zwei Charaktere folgt, die über die Zeit verteilt sind, eine verzweigte Geschichte über eine "Ritterin, deren Legende eine Nation erschuf, und den feigen Historiker, der durch die Zeit geschickt wird, um sicherzustellen, dass sie ihre Rolle spielt – auch wenn es ihm das Herz bricht", wie die Zusammenfassung erklärt.

Kurz gesagt ist The Everlasting eine ziemlich komplexe und dynamische Geschichte, die Geschick und Finesse erfordert, um sich richtig in ein Format anzupassen, das Netflix-Zuschauer konsumieren können. In dieser Hinsicht hatten wir im Rahmen unseres jüngsten Aufenthalts beim Celsius 232 Festival in Spanien das Privileg, mit Harrow zu sprechen, um mehr über diese Adaption und darüber zu erfahren, worauf sie sich sowohl begeistert, als auch vielleicht auch ein wenig beunruhigt.

"Ich finde, das ist für jeden Autor aufregend. Ich wäre niemals traurig, wenn jemand daran interessiert ist, meine Arbeit zu adaptieren. Wird es es über die Ziellinie schaffen? Bisher hat es keine meiner Arbeiten geschafft. Alles wurde optioniert. Nichts hat es auf den Bildschirm geschafft, daher setze ich nicht zu viele Hoffnungen darauf. Ich mache mir Sorgen um die Geschlechter- und Rassenpolitik des Textes, die mir sehr wichtig waren. Ich weiß nicht, wie sehr sich die Netflix-Produzenten dafür interessieren werden, aber ich werde zumindest einen Executive Producer-Credit haben, der im Raum nervt."

Harrow erklärte weiter, dass sie sich nicht allzu sehr Sorgen macht, ob die Adaption eine 1:1-Nacherzählung des Buches ist, da "ich es wirklich so sehe, als würde jemand anderes Kunst über meine Kunst machen. Ob es also dem Buch treu bleibt, diese Fragen beschäftigen mich eigentlich nicht allzu sehr."

Sie ging noch einen Schritt weiter und sprach darüber, was Adaptionen für das Originalwerk eines Autors bedeuten und bewirken, und bemerkte: "Es ist irgendwie schön. Ich glaube, es ist eines der Dinge, die ich am meisten am Autor mag, wenn Leute Fanart von deinem Werk machen, weil es sich anfühlt, als wäre das nur eine weitere Interpretation, eine weitere Iteration. Ich glaube, dafür sind Geschichten da. Ich glaube, dafür ist Kunst da."

Mehr von Harrow findest du unten im vollständigen und lokal untertitelten Interview mit der Autorin, in dem wir sogar erfahren, warum sie überhaupt angefangen hat, Fantasy-Romane zu schreiben.