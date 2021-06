Aliens, Rick und Morty und Superman in Fortnite Kapitel 2, Staffel 7

Heute Morgen wurde das chaotische Fortnite-Metaverse ein noch bizarrerer Ort, denn das neue Content-Update "Kapitel 2 Staffel 7" führt Aliens ins Battle-Royale-Spiel ein. Spieler können neuerdings fliegende Untertassen kapern, um Gegenstände in der Spielwelt aufzuheben und umherzuwerfen. Mit dem Pulsgewehr und der Strahlenkanone gelangen zwei neue Waffen ins Spiel, außerdem ist es möglich, Waffen mit Crafting-Material aus den Raumschiffen aufzurüsten.

Fortnite-Fans dürfen sich passend dazu als Alien verkleiden, denn im neuen Battle Pass warten thematische Anpassungsobjekte auf euch. Um das Ganze abzurunden, wurden für diese Saison zwei neue Crossover mit Superman und dem Comic-Duo Rick und Morty vorgestellt. Das Trio soll beim Kampf gegen die Außerirdischen helfen, allerdings nur als Verkleidung. Superman und Rick sind Skins, Morty gelangt in Form einer Spitzhacke in das Spiel. Alle weiteren Details lest ihr bei Epic Games nach. Es folgt das neue Trailer-Material.