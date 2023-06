HQ

Aliens: Dark Descent ist in erster Linie eine ziemlich gute Idee. Nehmen Sie die intensive Aliens-Lizenz (beachten Sie das wichtige "s" am Ende, das betont, dass es sich um die handlungsorientiertere Ecke des expansiven Universums handelt) und kombinieren Sie sie mit einer isometrischen, strategischen Perspektive. Dies gibt Ihnen einen besseren strategischen Überblick, ja, aber es unterstreicht auch die Paranoia, die damit einhergeht, sich selbst und Ihr Team durch Xeno-verseuchte Umgebungen zu führen - Sie können mehr sehen, aber Sie sind auch nervöser, wenn die Dinge von überschaubar zu wirklich, wirklich, wirklich schlecht werden.

Entwickler Tindalos hat die Kunst gemeistert, mit seinen beiden Battlefleet Gothic: Armada-Spielen eine fortschrittliche, aber überschaubare Simulation anzubieten, aber im Vergleich zur Verwaltung von Flotten riesiger Raumschiffe in der interplanetaren Kriegsführung ist dies ein engeres, dichteres und zerbrechlicheres Setup. Es gibt nur die Colonial Marines, und Sie haben, gelinde gesagt, schlechte Chancen.

Dark Descent ist eine originelle Geschichte in dem Sinne, dass das Spiel narrativ nicht als Erweiterung bestehender Ereignisse agiert, interpretiert oder existiert. Eine große Raumstation, die den Planeten Lethe umkreist, wird auf mysteriöse Weise von Xenomorphs überrannt, ein Raumschiff mit Colonial Marines wird abgeschossen und stürzt auf der Oberfläche des Planeten ab, du steuerst Mako Hayes und Jonas Harper, die beide versuchen herauszufinden, wie dieser Ausbruch begann und welche dunklen Mächte dahinter stecken. Mehr zu verraten wäre schade, aber sagen wir einfach, dass die Geschichte und die Charaktere weder völlig nutzlos sind, sondern sicherlich kein neues erzählerisches Terrain für dieses Universum betreten. Manch einer mag sich freuen, dass gerade Ridley Scotts eher philosophische Wurzeln aus Prometheus nirgends zu finden sind, aber auch das charmante Selbstbewusstsein von Camerons Aliens fällt durch Abwesenheit auf. Die Geschichte und die Beziehung, die sich zwischen den beiden Hauptfiguren entwickelt, existiert in erster Linie als glorifizierte Kulisse für taktischere Action, und auch wenn hier und da ein paar Zwischenszenen versuchen, Dramatik einzuführen, fällt sie relativ schnell flach. Es ist keine Katastrophe, aber ist es besonders aufregend? Nein...

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach dem ersten Trailer dachte ich, wir reden über eine rundenbasierte, rasterbasierte Struktur, ähnlich wie bei Firaxis' XCOM-Spiel, aber das ist Aliens: Dark Descent überhaupt nicht. Tatsächlich ist es aus isometrischer Sicht ein vollwertiges Actionspiel, bei dem du bis zu fünf einzelne Einheiten als Gruppe steuerst, indem du sie von Position zu Position bewegst. Dies ist mit einer Maus viel intuitiver, und soweit ich das beurteilen kann, können Sie sie nicht einfach mit einem Analogstick auf einem Controller bewegen oder die WASD-Tasten auf einer Tastatur verwenden. Während sie sich bewegen, kannst du mit den Taschenlampen der Gruppe in verschiedene Richtungen leuchten, Geschütztürme platzieren oder andere strategische Entscheidungen treffen. Sie schießen auch, wenn sie sich bewegen.

Das bedeutet im Grunde, dass du eine Art taktisches Oberkommando bist, das das Gefecht aus einem geeigneteren isometrischen Winkel beobachtet und dann dein Team systematisch durch jede Lane bewegt. Du kannst immer Zeitlupe verwenden, um verschiedene taktische Entscheidungen zu verketten und zu beobachten, wie sich das Ergebnis entfaltet, aber die Idee von Dark Descent's Gameplay-Schleife ist, dass du Befehle erteilst, anstatt derjenige zu sein, der den Abzug betätigt.

Auf dem Schlachtfeld gibt es eine ganze Reihe strategischer Optionen. Du kannst Türen hinter dir schweißen, um einen Hinterhalt zu verhindern, die oben genannten Geschütztürme aufstellen oder Feinde mit Feuer in einen Engpass führen. Sie können einzelne Aufträge an bestimmte Teammitglieder erteilen und dann zufriedenstellende Ergebnisse sehen, und insgesamt mangelt es nicht wirklich an strategischen Tools - ganz im Gegenteil. Aber gleichzeitig kann es ein bisschen viel sein, besonders für diejenigen, die am Ende auf der Konsole spielen, da schnelle, schnelle Bewegungen und taktische Entscheidungen in einer sofortigen Abfolge getroffen werden müssen und die Steuerung und das Layout Sie oft daran hindern, dies zu tun, wenn Sie keine Maus und Tastatur zur Hand haben. Nachdem ich auf dem PC gespielt hatte, begann ich mit einem Controller und gab schnell auf.

Die Aufregung ist jedoch da, was an sich schon eine ziemliche Leistung ist, wenn Sie nicht durch das Zielfernrohr auf einen gefräßigen Xeno blicken, aber wenn sich Ihr Team durch eine dunkle, verlassene Basis bewegt und das vertraute Aufblitzen von Aktivität auf Ihrem Bewegungstracker sieht, hat es den gleichen Effekt wie andere solide Alien-Geschichten - Spannung vom Feinsten.

Aliens: Dark Descent ist zwar nicht XCOM, aber das Spiel von Firaxis war eine primäre Inspirationsquelle, so viel ist klar. Zwischen den einzelnen Missionen kehrst du zum abgestürzten Raumschiff Otago zurück, verbesserst die Ausrüstung deiner Einheiten, schickst die entsprechenden Soldaten zum Arzt und schaust dir die nächsten verfügbaren Missionen genauer an. Es ist eine großartige Möglichkeit, den Überblick zu behalten, und sorgt dafür, dass Sie mehr in die Einheiten investieren, die Sie derzeit haben. Es bedeutet aber auch, dass es besonders schmerzhaft ist, sie zu verlieren, denn genau wie in XCOM gibt es Permadeath.

Die Hauptbeschwerde ist, dass die einzelnen Systeme zwar funktionieren und es genügend Bindegewebe zwischen den verschiedenen Schleifen gibt, um das Erlebnis zusammenhängend und manchmal sogar effektiv zu machen, es aber ein bisschen an gutem altmodischem Flair fehlt. Alle Teile eines wirklich guten Alien-Spiels sind hier, aber nicht alle Missionen haben die oben erwähnte Spannung, und es hilft nicht, dass die grafischen Fähigkeiten des Spiels extrem begrenzt sind, mit Zwischensequenzen mit Gesichtern, die sich bewegen und vor allem echtes Leid spüren sollen.

Darüber hinaus kann die eigentliche Formel nicht durchgehend unterhalten. Sicher, du bist aufgeregt, wenn die ersten paar Male ein Team von Colonial Marines die Umgebung scannt und die Augen auf deine Motion Tracker in der unteren rechten Ecke gerichtet ist, aber wenn eine Mission auf die andere folgt, wird es nach einer Weile eintönig, obwohl du ein Stresslevel, Ressourcen und verschiedene Taktiken und Fähigkeiten anwenden musst, um unbeschadet durchzukommen.

Das sollte mich jedoch nicht davon abhalten, Tindalos dafür zu loben, dass sie ein Erlebnis zusammengestellt haben, das voller großartiger Ideen und solider Systeme ist. Aliens: Dark Descent ist in erster Linie eine gute Idee, und es steckt zweifellos Talent dahinter, obwohl dies ein klares Beispiel dafür ist, wie eine potenzielle Fortsetzung, die optimieren, den Produktionswert erhöhen und vielleicht jede Mission kritischer angehen kann, um entscheidende Abwechslung zu gewährleisten, ideal wäre.