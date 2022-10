Alfred Hitchcock für Vertigo

HQ

Erinnern Sie sich an Alfred Hitchcocks Film Vertigo von 1958? Leider konnte ich ihn noch nicht sehen, aber was ich weiß, ist, dass er weithin als Kinoklassiker gilt und auch einer der besten Filme des Regisseurs ist. Im Film musste James Stewart eine großartige Kim Novak im Auge behalten, als sie ihren Schwindel überwand (verstehen Sie es?). Natürlich ist es Hitchcock, über den wir sprechen, und so einfach sollte es nicht sein: die Spannungsszenen, die Musik, die romantische Spannung... Intrigen vom Feinsten.

Darüber hinaus ist die Hauptfigur in dem von Pendulo Studios entwickelten Videospiel Ed Miller, ein amerikanischer Romanautor, der mitten auf dem Land lebt, wo er ständig nach Inspiration sucht. Das Spiel beginnt mit einer Szene, in der ein Autounfall den Protagonisten dazu bringt, bestimmte psychologische Probleme zu entwickeln, die ihn daran hindern, sein Leben normal zu leben. Von diesem Punkt an müssen wir durch Therapie herausfinden, ob alles, was Ed passiert ist, real ist oder nur ein Teil seiner Vorstellungskraft. Wie im Film, in dieser Überarbeitung der Geschichte, ist nicht alles so, wie es scheint. Wir müssen sehr vorsichtig sein, um keine Details zu verpassen und das Rätsel zu lösen.

Jenseits von Schwarz und Weiß

Pendulo Studios hat eine komplette Überarbeitung des klassischen Films durchgeführt, was natürlich beinhaltet, dass er jetzt in der Ära der Smartphones und sozialen Netzwerke spielt, und das wirkt sich auf die Handlung aus. Es gibt zahlreiche Anspielungen auf den Klassiker, den es adaptiert, wie Szenen, die zu Schwarz-Weiß wechseln oder das Aussehen des legendären Regisseurs. Darüber hinaus gibt es Nachahmungen der Gewohnheiten von Hitchcocks letzten Filmen, in denen er, da er es satt hatte, dass die Zuschauer mehr darauf bedacht waren, ihn auf der Bühne zu finden, als der Handlung zu folgen, immer in den ersten Bildern auftauchte.

Ich muss sagen, dass ich kein großer Fan des Kunststils bin, den Pendulo Studios in ihren neuesten Arbeiten gezeigt hat. Ihre Darstellungen sind grob, mit Gesichtsmodellen, die auf extreme Humanisierung abzielen, um die unruhigen Zustände der Hauptfiguren bestmöglich zu würdigen, aber sie sind überhaupt nicht gut ausgeführt und manchmal fehlt es ihnen an Seele oder Persönlichkeit. Dies zeigt sich sehr signifikant in den Animationen, die sich nicht natürlich anfühlen und mich denken lassen, dass sie manchmal die Perspektiven der Szene nicht richtig gewählt haben, basierend auf den Ressourcen, die sie haben.

Echter Schwindel

Die Musik, das Drehbuch und die Handlung sind ohne Zweifel das Beste an Vertigo. Eine Adaption eines Klassikers von einer Legende wie Alfred Hitchcock ist nicht einfach, aber sie ist gelungen. Der Soundtrack wird sich wie eine weitere Hauptfigur des Spiels anfühlen und Ihnen die Spannung und Spannung vollständig vermitteln.

Vertigo wechselt zwischen verschiedenen Geschichten und Charakteren. Es versucht, sich den verschiedenen Perspektiven der Untersuchung aus einzigartigen Blickwinkeln zu nähern, so dass wir unsere eigenen Schlussfolgerungen ziehen können. Entscheidungen ziehen sich wie ein roter Faden durch das Abenteuer, wobei Entscheidungen über Aspekte getroffen werden müssen, die auf den ersten Blick trivial erscheinen, sowie andere von entscheidender Bedeutung. Das Problem ist, ob bestimmte Entscheidungen wirklich Gewicht auf das Endergebnis haben oder ob sie einfach Spieldynamik sind, die eingeführt wird, um uns zu beschäftigen und die Erfahrung zu erweitern.

Gleiches gilt für filmische Actionszenen, wie das Öffnen einer Tür durch Bewegen eines Analogsticks oder Drücken eines Knopfes. Zuerst machst du es mit voller Geschwindigkeit, weil du es nicht erwartest, aber du merkst bald, dass es keinen großen Unterschied macht, ob du die Aktion ausführst oder nicht. Wenn du es nicht tust, bleibt der Charakter einfach statisch und wartet darauf, dass du es tust. In diesem Fall frage ich mich, ist es wirklich notwendig, Mechaniken einzuführen, die das Ergebnis der Erzählung überhaupt nicht beeinflussen?

Dies ist wahrscheinlich der negativste Aspekt des Spiels. Die Edition, die ich getestet habe, ist diejenige, die am 27. September auf Nintendo Switch veröffentlicht wurde (die erste Ausgabe war Ende 2021 für PC). Obwohl ich große Hoffnungen darauf hatte, sollte angemerkt werden, dass es auf Nintendos Spielkonsole nicht gut implementiert wurde. Das Spiel leidet während des gesamten Abenteuers unter Texturproblemen, von Problemen im Zusammenhang mit Schatten bis hin zu Erschütterungen aufgrund von Polygonen, die nicht richtig ausgerichtet sind. Dies geschieht insbesondere in Open-Level-Szenarien und macht sich am deutlichsten auf Oberflächen im Hintergrund bemerkbar. Es leidet auch unter einem Abfall der Bildwiederholfrequenz von Bildern, insbesondere auf Ladebildschirmen.

Abenteuerspiel oder hochgradig interaktive Visual Novel?

Es ist eine sehr gute Frage, und meine Antwort ist, dass Vertigo überhaupt kein Abenteuerspiel ist, sondern eher eine Visual Novel mit viel Interaktion. Sobald Sie dies verstehen, werden Sie das Spiel viel mehr genießen. Es gibt keine Old-School-Rätsel, sondern eine Reihe von Entscheidungen und Aktionen, die Sie auf den einen oder anderen Weg führen. Diese Idee ist großartig, aber die Komponente "Herausforderung" wird aus der Gleichung entfernt. Das macht es viel zugänglicher, aber für manche Menschen kann es auch gleichbedeutend mit langweilig sein. Rätsel wie die von Hollywood Monsters, vom selben Entwickler, fehlen.

Das i-Tüpfelchen ist zweifellos das Werk des Synchronteams, das für alle Charaktere eine meisterhafte Leistung abliefert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für ein Spiel namens Alfred Hitchcock - Vertigo das Skript und die Erzählung sicherlich auf dem neuesten Stand sind, aber nicht das Artwork, das, mit Ausnahme der emblematischsten Szenen, eher linear ist.