Alex und Steve aus Minecraft klotzen bald in Super Smash Bros. Ultimate ran

Nintendo hat uns heute einen neuen Spielcharakter für Super Smash Bros. Ultimate vorgestellt, denn das Wii-U-Kampfspiel wird in Zukunft kräftige Unterstützung durch Minecraft erhalten, Mojang Studios klotzigen Erfolgshit. Steve und Alex, sowie ihre alternativen Versionen Zombie und Enderman werden zu einem noch unbekannten Zeitpunkt gemeinsam als 77. Charakter in den Brawler eintreten. Am 3. Oktober um 16:30 Uhr sollen sie genauer vorgestellt werden, die Sendung dauert ungefähr 45 Minuten.

Game Director Masahiro Sakurai bestätigte im kurzen Livestream lediglich, dass die Umsetzung dieses vermeintlich einfachen Kämpfers ganz schön viel Arbeit erforderte. Obwohl das Design überschaubar wirkt, mussten die bestehenden Inhalte wohlumfangreich angepasst werden, damit die bestechenden Merkmale der Minecraft-Helden entsprechend zur Geltung kommen ohne die aktuelle Spielbalance außer Kraft zu setzen. Das hat wohl unter anderem zur Folge, dass Nintendo die bekannten Level im Spiel im Minecraft-Stil umgebaut hat.