Albion Online bringt 2026 Online-Rollenspiel auf Xbox

Trotz seines Namens hat Albion Online nichts mit der Welt von Fable zu tun und auch keine Verbindung zu Peter Molyneux' kommendem Masters of Albion. Stattdessen handelt es sich um ein kostenloses Online-Rollenspiel, das 2017 für den PC veröffentlicht wurde und dank seines einzigartigen Konzepts, bei dem die gesamte Welt von den Spielern selbst angetrieben wird, sehr beliebt geblieben ist.

Dazu gehört die Wirtschaft, die vollständig vom Spieler gesteuert wird, und alle Ausrüstung, die von Spielern hergestellt wird. Was du hast, kann auch in PvP-Kämpfen verloren gehen, und es gibt eine lebendige Community mit verschiedenen Gilden, Handel und vielem mehr. Nun bereitet sich der Entwickler darauf vor, einen großen Schritt nach vorne zu machen, da Albion Online ein Multi-Format-Titel werden soll.

Pure Xbox berichtet, dass es für die Xbox Series S/X erscheint, komplett mit neuer Benutzeroberfläche und Crossplay. Ein Termin wurde noch nicht bestätigt, aber es wird irgendwann in diesem Jahr passieren. Etwas, worauf man sich freuen kann, das versprechen wir.

Mehr zu den Plänen für die Zukunft, einschließlich der Xbox-Version, können Sie auf der offiziellen Website lesen.